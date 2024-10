Nem o próprio voto: pelo menos 22 candidatos zeraram nas urnas nas Eleições 2024 no RN

Pelo menos 22 candidatos a vereador não tiveram sequer o próprio voto no último domingo (6), no Rio Grande do Norte, segundo levantamento do portal g1 com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral.

É o caso do candidato Edivan Mendes Fernandes, mais conhecido como Vanvan da Chapada (PSD), do município de Apodi, na região Oeste, que concorria pela quarta vez consecutiva a um mandato de vereador do município.

Moradores do município ressaltaram que o candidato chegou a ter vários votos em outras ocasiões. O resultado de 2024, no entanto, teria sido afetado por um erro na campanha.

O número do candidato registrado no TRE era o 55.999. Na propaganda eleitoral, Vanvan anunciou o número 55.888.

“Fui fazer o registro, dei o número 55.888 só que o partido errou e botou 55.999, ai não foram registrados os votos. Muitas pessoas disseram que botaram meu número e, como não apareceu meu nome, acabaram votando em outros candidatos”, disse o agricultor ao g1.

Por g1 RN

10/10/2024 11h02 Atualizado há 56 minutos

Detalhe da urna eletrônica — Foto: Reprodução/TV Globo

Pelo menos 22 candidatos a vereador não tiveram sequer o próprio voto no último domingo (6), no Rio Grande do Norte, segundo levantamento do portal g1 com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral.

Ainda assim, sete deles se tornaram suplentes de seus partidos e federações e podem assumir o cargo de vereador caso o titular eleito precise se afastar da função.

É o caso do candidato Edivan Mendes Fernandes, mais conhecido como Vanvan da Chapada (PSD), do município de Apodi, na região Oeste, que concorria pela quarta vez consecutiva a um mandato de vereador do município.

Moradores do município ressaltaram que o candidato chegou a ter vários votos em outras ocasiões. O resultado de 2024, no entanto, teria sido afetado por um erro na campanha.

O número do candidato registrado no TRE era o 55.999. Na propaganda eleitoral, Vanvan anunciou o número 55.888.

“Fui fazer o registro, dei o número 55.888 só que o partdo errou e botou 55.999, ai não foram registrados os votos. Muitas pessoas disseram que botaram meu número e, como não apareceu meu nome, acabaram votando em outros candidatos”, disse o agricultor ao g1.

O candidato estimava que conseguiria pelo menos 150 votos somente na comunidade onde mora.

Candidato divulgou número diferente do registrado no TSE — Foto: Reprodução

Segundo o TRE-RN, a Resolução TSE 23.677 aponta que, “na definição de suplentes, não há exigência de votação nominal mínima”.

Candidatos com zero votos

Apodi – Vavan da Chapada (PSD) – suplente

Bom Jesus – Domingos do Pastel

Bom Jesus – Larissa (PP) – suplente

Caiçara do Norte – Gricerio Martins (PSDB) – suplente

Canguaretama – Thal (PRTB)

Extremoz – Emanuel Sales (PT)

Grossos – Pablo Show (Pode)

Ipanguaçu – Timtim Pedreiro (Novo)

Lagoa Salgada – Neto de Bibi (PT)

Mossoró – Dr. Damásio Leite (PSD) – suplente

Nísia Floresta – Netinho Emiliano (Avante) – suplente

Parazinho – Garrote (PP)

Parnamirim – Irmão Alex (Republicanos) – suplente

Passagem – Raimundão (MDB) – suplente

Porto do Mangue – Berg do Assentamento (PSDB)

Rio do Fogo – Eleiane Dantas (PL)

Rio do Fogo – Naza Júnior (PSDB)

São Gonçalo do Amarante – Felipão (Solidariedade)

São Gonçalo do Amarante – Cilene Barros (Rede)

São Gonçalo do Amarante – Natasha Costa (Rede)

Touros – Rose do Vila Império (Cidadania)

Várzea – Socorro Alexandria (Pode)