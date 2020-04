Nelter volta a defender regramento para reabertura de academias

Durante sessão plenária desta terça-feira (28), da Assembleia Legislativa do RN, realizada através de videoconferência, o deputado estadual Nelter Queiroz (MDB) defendeu requerimento, de sua autoria, protocolado no último dia 17 de abril, sugerindo ao Governo do Estado o regramento para a reabertura das academias de ginástica e a inclusão destas na lista de “serviços essenciais” em território potiguar.

“As academias oferecem um importante serviço de saúde pública aos norte-rio-grandenses, principalmente aos que são acometidos de obesidade, diabetes e problemas cardíacos, dentre outras doenças. Os empreendimentos também são essenciais para a manutenção da saúde física de pessoas idosas e da saúde emocional de milhares de potiguares”, frisou o parlamentar.

Em seu requerimento, Nelter Queiroz também propôs as seguintes sugestões para regramento visando a reabertura das academias: 1) Suspensão do uso dos leitores biométricos para acesso dos alunos e clientes, sendo usado apenas o reconhecimento facial; 2) Interdição de bebedouros coletivos; 3) Aumento da distância dos equipamentos conforme determinado pela Organização Mundial de Saúde; 4) Disponibilização de álcool em gel; 5) Higienização de todos os equipamentos em intervalos de cada 20 minutos; 6) Impedimento de entrada de pessoas com sintomas de gripes; 7) Realização dos treinos em ambientes abertos; 8)Disponibilidade de sabonete líquido nos banheiros; 9) Uso de termômetros digitais a laser em todos os clientes que adentrar na academia; 10)Disponibilização de chuveiros para que os clientes possam tomar banho ao sair da academia; 11) Limitar o espaço de um 1,5 metro por pessoa a cada cinco metros quadrados dentro da academia; e 12) Só permitir o acesso de alunos com máscaras.

“Esse nosso pleito segue uma tendência nacional onde, a exemplo dos estados do Paraná e Santa Catarina, já liberaram a reabertura das academias; além de vários outros estados já terem iniciado discussões com esta finalidade”, finalizou.

Em relação as providências de combate e convívio com a COVID-19 Nelter Queiroz também já propôs: remanejamento de recursos do fundo eleitoral para o Ministério da Saúde, medidas para amenizar o colapso econômico na vida do homem do campo, a suspensão de tributos estaduais relativos ao emplacamento de veículos, a suspensão da cobrança do ICMS dos estabelecimentos considerados “não essenciais” e a ampliação da validade de concursos públicos enquanto durar a pandemia causada pelo novo coronavírus. Além dessas sugestões, o parlamentar também já remanejou R$ 500 mil em emendas para o combate da doença no Rio Grande do Norte.