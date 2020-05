NELTER CRITICA BUROCRACIA QUE MOTIVOU FALECIMENTO DE CIDADÃO EM SÃO RAFAEL

O deputado estadual Nelter Queiroz, durante sessão de deliberação remota da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (26), criticou a burocracia existente no Rio Grande do Norte no que tange a regulação e o encaminhamento de pacientes para atendimento na rede estadual de saúde. Em sua fala, o parlamentar citou o caso do senhor Asclepíades Jales de Macedo, 80 anos, de São Rafael, que acabou falecendo com suspeita de COVID-19 após aguardar por quatro dias um leito de UTI.

“Infelizmente seu Asclepíades Jales de Macedo não resistiu à espera de um leito de UTI e faleceu na última quarta-feira (20) enquanto aguardava sua transferência para um leito crítico no Hospital Regional em Caicó. Seu Asclepíades faleceu em virtude da burocracia em torno da regulação de pacientes em nosso Estado”, destacou Queiroz.

Ainda em sua fala, Nelter Queiroz cobrou que o Governo do Estado acabe com essa burocracia na regulação de pacientes e transfira os que estão em estado crítico para onde existam leitos de UTI mais próximos, independente de regulação.

“Faço até um apelo ao Tribunal de Contas [do Rio Grande do Norte], como órgão de controle, para que tenha bom senso neste momento de pandemia e de extrema dificuldade, e que ajude a facilitar os caminhos para que o poder público possa salvar vidas”, sugeriu o deputado jucurutuense.

CIPRIANO MAIA

Em suas colocações, Queiroz também avaliou apelo feito pelo deputado George Soares (PL) ao secretário estadual de saúde, Cipriano Maia, no que tange a instalação de leitos de UTI no hospital Regional de Assú. “A instalação desses leitos é uma bandeira de todos nós. Espero que o Governo do Estado pare com essa onda de desculpas sem lógica porque os leitos de UTI do Hospital Regional de Assú já era pra estar funcionando”.

Durante sua explanação sobre o assunto, além de cobrar a instalação dos leitos de UTI em Assú o parlamentar criticou a atuação de Cipriano Maia e questionou a competência do secretário em gerir a pasta da saúde pública no Rio Grande do Norte.

BARRAGENS

Nelter também criticou a incoerência e o desinteresse do Governo do Rio Grande do Norte em retomar as obras do complexo da Barragem de Oiticica em virtude da COVID-19 enquanto cobra liberação de recursos federais para recuperação da parede da barragem Passagem das Traíras. “Somos a favor [da conclusão das obras da Oiticica e da recuperação da Passagem das Traíras], mas estranha muito essa decisão do Governo do Estado, que uma hora diz uma coisa e depois diz outra”.

Assecom