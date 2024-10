Natal vai receber treinamento da FAB com mais de 50 aeronaves em novembro

A Força Aérea Brasileira (FAB) realiza, entre os dias 3 e 15 de novembro, na Base Aérea de Natal (BANT), em Parnamirim, o Exercício Cruzeiro do Sul (CRUZEX) 2024. Esta edição reúne 16 países e cerca de 50 aeronaves. Participam com esquadrões de voo em território brasileiro: Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Paraguai, Peru e Portugal; com pessoal para realizar tarefas espaciais e cibernéticas: Chile, Colômbia, Estados Unidos, Paraguai e Peru; e como observadores: África do Sul, Alemanha, Canadá, Equador, França, Itália, Suécia e Uruguai.

O exercício organizado pela FAB permite que os militares treinem o combate aéreo em operações combinadas. Dessa forma, diferentes nações atuam em cenários de conflito de maneira integrada e cooperativa, promovendo a troca de experiências entre os integrantes das forças aéreas participantes. Trata-se de uma operação aérea multinacional comandada pela FAB desde 2002.

Conforme o Diretor da CRUZEX 2024, que também é o Comandante da BANT, Brigadeiro do Ar Ricardo Guerra Rezende, o objetivo do exercício é desenvolver a cooperação e as relações entre o Brasil e as nações participantes, compartilhando uma experiência comum nos cenários de Composite Air Operations (COMAO) e Missões de Guerra Convencional, incluindo Espaço e Operações Cibernéticas. “A realização de mais uma edição do maior treinamento multinacional de guerra da América Latina visa a fortalecer a interoperabilidade entre as Forças Aéreas de diferentes países, promovendo o treinamento conjunto em cenários complexos e desafiadores.

É uma oportunidade, tanto para os militares da FAB como dos outros 15 países participantes, de agregar conhecimentos possibilitando experiências em cenários de ação conjunta”, ressalta o Oficial-General.

Dinâmica do treinamento

A CRUZEX introduzirá um novo elemento em suas operações em 2024: o domínio cibernético. Reconhecido como o exercício militar mais significativo da região, nesta edição, o CRUZEX apresentará o CRUZEX CYBER, um exercício cibernético simulado que expandirá os domínios de treinamento ao integrar operações cibernéticas com operações aéreas. Com o objetivo de aumentar a consciência situacional diante dos desafios de conflitos modernos, o CRUZEX CYBER empregará um formato Capture The Flag (CTF) para testar e melhorar a segurança de sistemas críticos que dão suporte às operações aeroespaciais.

Durante os 13 dias de exercício, o foco será o treinamento e a prontidão dos Esquadrões de Voo. Além disso, haverá missões de treinamento como varredura; escolta; inteligência, vigilância e reconhecimento; ataque; patrulha aérea de combate, reabastecimento em voo, entre outros.

Aeronaves

Dos países participantes com aeronaves, o Brasil estará presente com os caças F-39 Gripen, F5EM, A-1, A-29B, de transporte C-99, C-105/SC-105 Amazonas, KC-390 Millennium, E-99M e helicóptero H-36 Caracal da FAB, além do A4 da Marinha do Brasil (MB); a Argentina, com IA-63 Pampa e KC-130H; o Chile com o KC-135 e F-16; a Colômbia com KC-767; os Estados Unidos com F-15 e KC-46 (767); Paraguai com AT-27 e C-212; Peru com KT-1P e KC-130; e Portugal com KC390.

Histórico do CRUZEX

A CRUZEX I foi realizada em 2002 a partir de Canoas (RS) e reuniu três países: Brasil, Argentina e França. O Chile participou como observador.

A CRUZEX II ocorreu a partir de Natal (RN) dois anos depois, em 2004, e reuniu quatro países: Argentina, Brasil, França e Venezuela. África do Sul, Peru e Uruguai foram observadores.

Em 2006, a CRUZEX III foi realizada a partir de Anápolis (GO) e contou com a participação de sete países: Argentina, Brasil, Chile, França, Peru, Uruguai e Venezuela.

A CRUZEX IV foi realizada em 2008, a partir de Natal (RN) e participaram cinco países: Brasil, Chile, França, Uruguai e Venezuela. Como observadores estiveram presentes outros sete países: Bolívia, Canadá, Colômbia, Equador, Grã-Bretanha, Peru e Paraguai.

Em 2010 a CRUZEX V, realizada em Natal (RN), reuniu cinco países participantes (Brasil,

Argentina, Chile, França e Estados Unidos) e outros seis como observadores (Bolívia, Equador,

Canadá, Inglaterra, Colômbia e Paraguai).

Em 2012 o exercício foi dedicado exclusivamente à área de Comando e Controle (CRUZEX C2) e também ocorreu em Natal (RN), quando reuniu 12 países: Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Equador, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Peru, Suécia, Uruguai e Venezuela. Portugal participou como observador.

Em 2013 aconteceu a CRUZEX VI, com participações do Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Uruguai e Venezuela. Estiveram presentes as aeronaves do Brasil (F5EM/FM, F-2000 Mirage, R/A-1 Falcão, A-29 Super Tucano, K/C- 130H Hércules, E-99, SC-105 Amazonas, H-1H Iroquois, H-60 BlackHawk, H-34 Super Puma e AH-2 Sabre). Outros países: Caças F-16 Fighting Falcon e A-37 Dragonfly. Os treinamentos aconteceram na Base Aérea de Natal (RN) e na Base Aérea de Recife (PE).

A mais recente edição ocorreu há seis anos, em 2018, em Natal (RN). A CRUZEX VII reuniu aeronaves e militares do Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, França, Peru e Uruguai participaram com militares e aeronaves; Alemanha, Bolívia, Índia, Portugal, Suécia e Venezuela.

