Natal terá transporte público gratuito no domingo (27) para o 2º turno das eleições municipais

Natal terá linhas de ônibus com passagens gratuitas no próximo domingo (27), data do segundo turno das eleições municipais de 2024, segundo anunciou a Secretaria de Mobilidade Urbana da capital (STTU).

A medida atende uma resolução emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além da gratuidade, o município deverá manter a operação das linhas como em dias úteis.

Segundo a STTU, inspetores e agentes de mobilidade também estarão nos principais corredores viários, dentro das quatro regiões da cidade, monitorando o fluxo de veículos e orientando os pedestres e condutores de veículos sobre possíveis bloqueios.

De acordo com o órgão, como no primeiro turno, os bloqueios para veículos podem ocorrer nas proximidades de alguns locais de votação com maiores aglomerados de eleitores, para evitar acidentes.

A pasta informa ainda que os telefones 3232-9107, 3232-9105, 98870-3862 e 3232-9102 estarão disponíveis para informações e ocorrências nas vias públicas.