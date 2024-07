Natal tem gasolina mais cara entre capitais do Nordeste; 4ª do País

Natal é a capital nordestina onde o motorista paga mais caro pelo litro da gasolina. A informação foi apontada no mais recente Levantamento de Preços de Combustíveis, da Agência Nacional do Petróleo (ANP), divulgado na última quarta-feira (24). A média do preço cobrado pelo litro do combustível na cidade foi de R$ 6,63 – 21 centavos a mais do que na última pesquisa. No Brasil, só Rio Branco-AC (R$ 7,18), Porto Velho-RO (R$ 6,87) e Manaus-AM (R$ 6,75), registraram valores maiores nos postos.

Ao todo, foram monitorados 17 postos de combustíveis em Natal. O menor valor encontrado foi de R$ 6,27, enquanto o preço máximo de revenda foi de R$ 6,79 nos postos da capital potiguar.

São Luís-MA foi a capital nordestina onde a gasolina foi encontrada pelo menor preço médio. Nos postos da capital maranhese, o litro do combustível saiu por R$ 5,84. No País, Campo Grande-MS foi a capital com menor valor médio: R$ 5,69, o litro.

A pesquisa é referente à semana entre 14 e 20 deste mês. Geralmente, os dados eram divulgados aos sábados, porém, em virtude da necessidade de auditoria semanal dos dados da pesquisa e do déficit de servidores, os levantamentos de preços de combustíveis estão sendo divulgados na quarta-feira seguinte à semana a qual se referem.

Veja preço médio da gasolina nas capitais do Nordeste:

14/07/2024 a 20/07/2024

Aracaju: R$ 6,35

Fortaleza: R$ 6,58

João Pessoa: R$ 6,14

Maceió: R$ 6,28

Natal: R$ 6,63

Recife: R$ 6,25

Salvador: R$ 5,92

São Luís: R$ 5,84

Teresina: R$ 5,96

Fonte: ANP