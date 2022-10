Natal tem gasolina mais cara entre as capitais estaduais do país, aponta ANP

Natal voltou a figurar como a capital com a gasolina comum mais cara do país, segundo o último levantamento semanal de preços dos combustíveis realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis ( ANP ).

O preço médio do litro constatado na capital potiguar foi de R$ 5,42 – cerca de 13% maior que a média nacional, de R$ 4,79. No Nordeste, o preço médio chegou a R$ 4,83.

Já a gasolina mais barata do país foi encontrada em São Luís, no Maranhão, comercializada a R$ 4,51, em média.

O levantamento da ANP foi concluído no último sábado (8). Entre as cinco capitais com maiores preços para o produto, Natal é a única cidade fora da região Norte. Veja:

Nos postos pesquisados na capital do Rio Grande do Norte, o preço mais baixo encontrado foi de R$ 5,29 e o mais caro, R$ 5,49.

A cidade também lidera o ranking, quando o assunto é gasolina aditivada. O preço médio é de R$ 5,47 – cerca de R$ 0,80 mais caro que o mesmo combustível vendido no Maranhão.

Aumento

O preço do combustível chegou ao atual patamar, na capital potiguar, ainda na última semana de setembro. O aumento repentino levou motoristas a fazerem filas em alguns estabelecimentos que ainda estavam com os preços anteriores, abaixo dos R$ 5.

Uma das justificativas alegadas pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Rio Grande do Norte (Sindipostos) era de que um problema no fornecimento de combustíveis por meio do polo de Guamaré, na Costa Branca potiguar, teria levado as empresas locais a comprar os produtos em outros estados. Essa prática encareceria o produto.

No entanto, na mesma semana, a Petrobras confirmou que não aumentou preço do produto nas refinarias e disse que vinha cumprindo os contratos de venda para as distribuidoras de combustível no Rio Grande do Norte, ao longo do mês de setembro.

Outros combustíveis

Embora tenha ficado em quinto lugar, no ranking do preço do etanol hidratado, no país, Natal foi a capital da região Nordeste com maior valor para o litro do produto: R$ 4,46.

No óleo diesel, a capital também teve o segundo maior valor de revenda: R$ 7,01 por litro. O preço médio só foi menor que o de Rio Branco, onde o diesel chegou a R$ 7,51. O mesmo padrão segue o preço do diesel S10 – com preço médio de R$ 7,13, Natal só ficou atrás de Rio Branco, com R$ 7,56.

Já quando o assunto é o gás natural veicular, a capital potiguar teve o segundo menor valor por metro cúbico: R$ 4,22. Ficou atrás apenas de Manaus, onde o combustível foi comercializado com preço médio de R$ 3,99.