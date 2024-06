Natal tem 3ª gasolina mais cara entre capitais nordestinas, diz ANP

Em Natal, o preço médio da gasolina ficou em R$ 6,12 na semana terminada no último sábado 15, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Com isso, o valor médio do combustível teve redução de sete centavos em comparação com a semana anterior.

Ainda assim, a capital potiguar tem a terceira gasolina mais cara entre as capitais nordestinas, atrás apenas de Aracaju/SE (R$ 6,35) e Salvador/BA (R$ 6,16).

A pesquisa da ANP levantou os dados em 16 postos de combustíveis monitorados em Natal. O estabelecimento com a gasolina mais barata apresentou o custo de R$ 5,99 por litro, enquanto o mais caro estava a R$ 6,19.

No País, a capital potiguar aparece em nono no ranking onde a gasolina é mais cara. Na outra ponta, São Luís/MA é capital que tem o menor preço médio do combustível no Brasil.

Preço médio da gasolina nas capitais nordestinas:

Aracaju: R$ 6,35

Fortaleza: R$ 5,70

João Pessoa: R$5,86

Maceió: R$ 5,88

Natal: R$ 6,12

Recife: R$ 5,67

Salvador: R$ 6,16

São Luís: R$ 5,44

Tereseina: R$ 5,69