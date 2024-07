Natal: Teatro Alberto Maranhão recebe Grande Encontro do Brega nesta quinta-feira, 25

Considerado um dos mais expressivos gêneros musicais da cultura potiguar, o brega será reverenciada em noite repleta de nostalgia. O Governo do RN, por meio da Secretária Extraordinária de Cultura e da Fundação José Augusto (FJA), apoia o Grande Encontro do Brega, que será realizado nesta quinta-feira (25), a partir das 19h, no Teatro Alberto Maranhão (TAM), em Natal (RN).

Repleto de nostalgia, o encontro é produzido pela Associação Norteriograndense de Promoção Sociocultural e Desenvolvimento Artístico – Andar, coordenada pelo cantor, apresentador e produtor cultural Fernando Luiz, com recursos de emenda parlamentar, destinada pelo deputado estadual Ubaldo Fernandes e executada pela FJA.

No Rio Grande do Norte, tornou-se ainda mais popular após o trágico falecimento do artista Carlos Alexandre, que inspirou a Lei Estadual º 11.452, sancionada em 2023 pela governadora Fátima Bezerra, instituindo a data de 1º de junho como Dia Estadual do Brega.

Pela sequência, as atrações da noite são os artistas Ary Maia, Messias Paraguai, José Orlando, que na ocasião receberá o Título de Cidadão Norteriograndense, proposto pelo deputado Ubaldo Fernandes, seguidos de Fernando Luiz e Carlos Alexandre Júnior.

O Grande Encontro do Brega será encerrado pelo filho do ícone do brega, Carlos Alexandre Júnior, que reunirá todos os demais artistas no palco para a grande homenagem ao célebre Carlos Alexandre, para juntos cantarem o sucesso Feiticeira, verdadeiro hino do gênero brega.

O acesso ao TAM será gratuito.