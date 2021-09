Natal suspende vacinação em adolescentes sem comorbidades

A Prefeitura da capital potiguar suspendeu a vacinação de adolescentes sem comorbidades contra a Covid-19 após a publicação de uma nota técnica do Ministério da Saúde, segundo confirmou a Secretaria Municipal de Saúde.

A vacinação para adolescentes a partir de 17 anos sem comorbidades estava prevista para iniciar nesta quinta (16). Em outras capitais do Brasil, como Salvador, a medida também foi adotada.

No caso de Mossoró, a Prefeitura aguarda uma notificação do Ministério da Saúde para suspender a vacinação desse público, seguindo, portanto, o cronograma de vacinação divulgado nas redes sociais do município. A medida, porém, não se aplica a adolescentes com comorbidades ou em situação de restrição de liberdade, que serão normalmente vacinados.