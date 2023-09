Natal sedia a 5ª Conferência Brasileira de Mudança do Clima – CBMC 2023

O Rio Grande do Norte, líder nacional na produção de energias renováveis, assume o protagonismo das iniciativas para estabelecer a transição energética. O estado foi escolhido para receber a 5ª Conferência Brasileira de Mudança do Clima – CBMC. O evento ocorrerá de 04 a 06 de outubro, no Auditório Geólogo José Gilson Vilaça, na sede do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – Idema.

O evento promove o encontro e a conexão entre os diversos atores, por meio de um processo colaborativo de construção de conteúdo, resultando na formulação de compromissos comuns que têm por objetivo influenciar o protagonismo da agenda de clima.

Além disso, a CBMC promove diálogos e atividades propondo o progressivo aumento de ambição climática, de adaptação, mitigação e descarbonização da economia do país através dos compromissos assumidos internacionalmente e traduzidos na NDC brasileira.

A Conferência contará com especialistas de renome nacionais a debater diversos temas, entre os principais assuntos estarão: “As perspectivas da governança climática multinível e multissetorial”, “Mitigação: Construindo trajetórias de descarbonização aderentes ao contexto brasileiro”; “Eventos climáticos extremos e justiça socioambiental: o papel das ações coletivas multissetoriais”; “Eventos climáticos extremos no RN e o papel dos Governos”; “A transversalidade da emergência climática no planejamento urbano. O caso de Natal e de João Pessoa”; “Práticas empresariais responsáveis para transição energética no semiárido”; “Emergências climáticas: quais os desafios e caminhos para uma estratégia de adaptação climática e gestão e prevenção dos riscos para os municípios”, entre outros.

Segundo a coordenadora de projetos em Meio Ambiente do Instituto Ethos, Marina Esteves, a CBMC tem como um dos objetivos indicar caminhos para a tomada de decisão, em seus mais diversos âmbitos. “Sabemos que os eventos climáticos impactam de maneiras diversas as populações humanas e estão sujeitas a recortes de classe, raça e gênero. Pautada pelas Diretrizes para a Ação e Ambição Climática, a 5ª CBMC busca mostrar caminhos interdisciplinares para o enfrentamento à crise climática”, destacou.

Sobre CBMC

Com a primeira edição realizada em 2019, na cidade do Recife, a CBMC é um encontro anual e apartidário que reúne organizações não governamentais, movimentos sociais, povos tradicionais, comunidade científica e os setores público e privado.

Um dos principais objetivos da Conferência é estimular a discussão sobre clima a ser central na tomada de decisão e, ao mesmo tempo, descentralizada em suas ações, contemplando as diferentes vozes, territórios e modos de vida. Os questionamentos apresentados pela CBMC movem o coletivo de organizações, pensando novos caminhos para a descarbonização e comprometimento dos diferentes atores sociais.

5ª Conferência Brasileira de Mudança do Clima – CBMC

Quando: de 04 a 06 de outubro, das 9h às 18h.

Onde: na sede do Idema, na Av. Alm. Alexandrino de Alencar, 1701 – Tirol, em Natal.

O evento é gratuito e aberto para ao público! A programação completa e inscrições no site da Conferência, www.climabrasil.org.br.