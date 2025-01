Natal (RN) é a capital do Nordeste com menor índice de homicídios e crimes em 2024

De acordo com os dados mais recentes do Sistema Nacional de Indicadores da Segurança Pública 2024, divulgados pelo Ministério da Justiça, Natal se destaca como a capital do Nordeste com os menores índices de homicídios e crimes violentos. Esse resultado reflete a eficácia das políticas públicas de segurança adotadas no Rio Grande do Norte, especialmente na capital, que tem registrado uma significativa redução da violência.

Os resultados positivos são fruto do grande empenho e compromisso do Governo do Rio Grande do Norte. Desde o início de 2019, foram incorporados mais de 4.600 novos agentes de segurança pública, sendo 1.600 somente em 2024.

Além disso, as forças de segurança foram valorizadas. O Governo do Estado concedeu mais de 17 mil promoções aos efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), com reajustes salariais e atualizações nos planos de carreira desses servidores.

Para fortalecer as ações no dia a dia, houve um grande investimento na infraestrutura. Foram adquiridas mais de 700 novas viaturas para as instituições de segurança, além de modernos equipamentos essenciais para o trabalho dos agentes de segurança pública.

*Natal como destaque*

Nos indicadores de homicídios, Natal apresenta uma taxa de apenas 10,82 homicídios por 100 mil habitantes, a menor entre as capitais do Nordeste. Comparativamente, Recife (PE), a capital com o maior índice na região, registra 37,03 homicídios por 100 mil habitantes. Logo após Natal, as cidades com melhores índices são São Luís (MA), com 15,72 homicídios, Aracaju (SE) com 17,65 homicídios, e João Pessoa (PB) com 22,28 homicídios.

Em relação aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), Natal também ocupa a liderança, com a menor taxa da região, 12,86%, enquanto Recife apresenta o maior índice com 39,18%. As capitais com os menores índices após Natal são São Luís (MA) com 17,46%, Aracaju (SE) com 18,76%, e João Pessoa (PB) com 23,74%.

*Fortalecimento da atuação integrada entre forças de segurança*

O estudo também destaca o fortalecimento da cooperação entre as forças de segurança estaduais e federais, com ênfase em operações conjuntas, como o programa Nordeste Seguro, que tem intensificado a presença da Polícia Federal em estados com maiores índices de criminalidade. O aumento do policiamento nas ruas, o uso de tecnologias de monitoramento e sistemas de inteligência têm contribuído para a redução de crimes violentos em todo o estado.

*Êxito de programas sociais de prevenção à violência*

Além das ações de segurança pública, os dados também refletem o impacto positivo de programas sociais voltados para a inclusão de jovens em situação de risco. Essas iniciativas têm sido fundamentais na redução da vulnerabilidade à criminalidade, contribuindo para a diminuição de crimes como furtos e assaltos.

*Variedade no desempenho das capitais*

Esses resultados são um indicativo claro de que as políticas de segurança pública adotadas no Rio Grande do Norte, especialmente em Natal, têm gerado avanços significativos. No entanto, é fundamental que as ações continuem sendo aprimoradas, com foco nas áreas mais críticas, para garantir a manutenção da redução da violência e a estabilidade na segurança pública da região. A colaboração entre os governos estadual, federal e a sociedade é essencial para consolidar esses avanços e assegurar um futuro mais seguro para todos.