Natal recebe nona etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia

Natal sedia a nona etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. A competição teve início nesta quarta-feira, com o qualifying do Aberto, na arena montada na Arena das Dunas. As disputas de medalhas do Top 16, no domingo, serão transmitidas pelo sportv 2.

Arthur e Adrielson são os líderes do ranking de 2024 e podem garantir o bicampeonato brasileiro na capital potiguar.

Para garantir o título com uma etapa de antecedência, Arthur e Adrielson precisam chegar pelo menos no terceiro lugar do Top 16, ou torcer para Mateus e Adelmo não chegarem à final em Natal.

– Estou bem empolgado com essa chance de obter o bicampeonato, agora representando o Praia Clube. Esse ano foi bem difícil para mim, tive que me adaptar a uma nova cidade, uma nova equipe, primeira vez que eu ‘saí de casa’, mas irei dar meu melhor para ser campeão mais uma vez – afirmou Adrielson.

A dupla campeã brasileira é definida com a soma dos oito melhores resultados da temporada 2024 – levando em consideração apenas as etapas em que os atletas tenham jogado juntos.

Torneios

O Top 16 do Circuito Brasileiro reúne as duplas mais bem colocadas no ranking, divididas em quatro grupos. O primeiro de cada grupo vai direto para as quartas de final. Segundos e terceiros disputam as oitavas. A dupla campeã fatura 1.600 pontos no ranking da temporada, que, após sete etapas, é liderado por Verena/Kyce e Arthur/Adrielson.

No Aberto, entram em quadra oito duplas classificadas pelo ranking e oito vindas do qualifying. Os vencedores garantem vaga no Top 16 da próxima etapa.

A nona etapa do Circuito Brasileiro faz parte da programação do Festival Tamo Junto BB, que contará com shows musicais, ativações culturais, intervenções artísticas e competições esportivas de outras modalidades na capital potiguar – skate, surfe, corrida e games.

Programação

Quarta-feira – Qualifying do Aberto –até 17h

Quinta-feira – Fase de grupos e oitavas de final do Aberto – 9h às 17h30

Sexta-feira – Quartas e semifinais do Aberto e Fase de grupos Top 16 – 9h às 18h30

Sábado – Finais do Aberto – 10h10 às 11h30 / Oitavas e quartas de final Top16 – 8h30 às 13h / Semifinais Ttop16 16h às 19h30

Domingo – Finais e disputas pelo bronze – 8h30 às 12h (com transmissão do sportv2)