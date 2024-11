Natal: PF apreende porções de maconha e haxixe enviadas via Correios

A Polícia Federal, em conjunto com a Área de Segurança dos Correios e apoio da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte (SEFAZ), apreendeu nesta terça-feira, 26/11, no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE), 160 gramas de maconha e 10 gramas de haxixe. A apreensão ocorreu no momento da inspeção de uma encomenda que havia sido postada no Paraná e tinha como destino o município de Tenente Ananias/RN.

A ação faz parte de um trabalho contínuo de combate ao tráfico de drogas através do sistema postal. A equipe utilizou cães detectores de drogas do canil da PF para realizar a fiscalização.

As drogas foram encaminhadas para análise da perícia. A Polícia Federal instaurou um inquérito policial para investigar o caso e identificar possíveis envolvidos na conduta criminosa.

Esta foi a 19ª ocorrência de apreensão de drogas realizada pela PF em 2024, através do fluxo postal, no Rio Grande do Norte.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte