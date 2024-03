Natal: Orquestra Sinfônica do RN abre temporada 2024 nesta quarta-feira, 27

Em clima de comemoração ao aniversário de 120 anos do Teatro Alberto Maranhão (TAM), nesta quarta-feira (27), às 19h30, a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte (OSRN), gerida pelo Governo do RN, via Secretária Extraordinária de Cultura e Fundação José Augusto (FJA), apresenta o concerto oficial de abertura da temporada de 2024. O espetáculo celebra as festividades de Páscoa e também os 180 anos de nascimento do compositor clássico Nikolai Rimsky-Korsakov. Os ingressos gratuitos serão distribuídos em dois lotes. O primeiro lote está sendo disponibilizado via link do Sympla, nesta segunda-feira (25), desde às 9h. O ingresso virtual deverá ser trocado pelo bilhete físico, no TAM, entre 18h e 19h, horário em que o virtual perde a validade. O segundo lote será distribuído por ordem de chegada, no dia do concerto, na bilheteria do Teatro, uma hora antes do evento.

Sob a direção artística e regência de Linus Lerner, o concerto abre com a famosa abertura da ópera “Guilherme Tell”, obra-prima de Gioachino Rossini, peça que marca as trilhas sonoras de filmes e animações. A segunda obra apresentada será o concerto para trompa de Reinhold Glière, com o solista Radegundis Feitosa, professor da Escola de Música da UFRN e fundador da Associação de Trompistas do Brasil (ATB). Este concerto é a mais aclamada obra de Glière, escrita no estilo neoclássico e com fortes influências do romantismo. O espetáculo segue com a “Grande Abertura da Páscoa Russa”, de Nikolai Rimsky-Korsakov, que segundo o compositor representa uma “transição entre o sombrio e misterioso ambiente do Sábado da Paixão, ao júbilo sem limites do Domingo da Ressurreição”.

O programa segue com a OSRN interpretando as comemorações da Páscoa: o intermezzo da Ópera “Cavalleria Rusticana”, de Pietro Mascagni, cuja ação se passa num domingo de Páscoa em uma aldeia da Sicília no século XIX, e “Pie Jesu”, do compositor britânico Andrew Loyd Weber, que será apresentada com a participação dos coros Harmus do Instituto de Música Waldemar de Almeida (IMWA) o Coral do CEI, ambos regidos pelo maestro Janilson Batista. A interpretação desta peça conta com a participação especial da soprano Alzeny Nelo e da solista mirim Júlia Costa. Pie Jesu é geralmente apresentado como parte da missa de “réquiem”, e seu texto se traduz: “Piedoso Jesus que tirais o pecado do mundo, dá-lhes a paz”. O concerto finaliza com “Capriccio Espagnol”, do homenageado da noite, Korsakov, considerado um dos melhores exemplos de orquestração já escritos na história da música.

“Este é mais um concerto da nossa OSRN, que marca o início de uma temporada de música de alta qualidade, repleta de energia e emoção. É uma oportunidade não só para alimentar nossas almas com melodias envolventes, mas também para refletir sobre o renascimento que a Páscoa nos inspira a cada ano”, ressalta o maestro Linus Lerner. O convite para apreciar esse momento único é reiterado por Maryland Brito, secretária extraordinária de cultura do RN: “assistir a um espetáculo da OSRN é poder sentir a potência da música, e o ambiente mágico do Teatro permite uma imersão nas expressões e sonoridades que acessa uma sensação única”.

Gilson Matias, diretor geral da Fundação José Augusto, reforça a importância deste concerto, que marca os 120 anos do Teatro Alberto Maranhão. “É uma honra para a FJA garantir a abertura da temporada 2024 com um evento que enaltece o talento dos musicistas potiguares, num lindo concerto preparado pelo Governo do RN e toda equipe da FJA e OSRN”. A produção da OSRN é assinada pela MAPA Realizações Culturais.

No mesmo dia do concerto a OSRN realizará um ensaio aberto para escolas no TAM a partir das 15h.

SOBRE A OSRN

A Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte é o maior e mais antigo corpo artístico em atuação no estado. A Temporada OSRN de 2024 tem realização do Governo do Estado do RN, por meio da Secretaria Extraordinária de Cultura e Fundação José Augusto, com produção da Mapa Realizações Culturais e apoio do Teatro Alberto Maranhão.

SERVIÇO: OSRN – Concerto Oficial de Abertura da Temporada 2024

27 de março de 2024 (quarta-feira)

19h30 – entrada franca!

Teatro Alberto Maranhão. Ribeira. Natal (RN).

Reservas:

Lote internet: App Sympla (25/03):

https://www.sympla.com.br/concerto-abertura-temporada-osrn-2024—120-anos-tam__2393246

Troca dos Ingressos: Bilheteria do Teatro Alberto Maranhão – TAM, Praça Augusto Severo, s/n – Ribeira, Natal – RN.

Lote Bilheteria: Distribuição no dia 1 hora antes do espetáculo na Bilheteria do TAM.