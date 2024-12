Natal não é magia

Então, como dizer do espanto que quer o ato de divina incarnação quer os atos inspirados – mais ou menos remotamente – em e por tal ato incoativo suscitam no observador atento e sem velatura cognoscitiva? Não é magia, é o quê?

Neles, não há magia, mas há isso que foi detetado desde que há humanidade e que terá levado à fundação do que é propriamente humano, manifestado pelo aludido «espanto»: a «maravilha», o «encanto», o «deslumbramento», o «prodígio», o «pasmo», o «arrebatamento», o «assombro», etc., tal a importância que tais atos revestem perante a humana inteligência, por eles posta em literal «êxtase», fora de si, atirada para um estado irredutível ao comum cinzentismo do ramerraneiro quotidiano.

O Natal não é mágico, mas é tudo o que ficou dito acima, em torno de isso que provoca espanto. O Natal é espantoso, porque é a estranha iniciativa de Deus se fazer carne, aparentemente algo em si mesmo detestável até que assim foi decidido, e logo por Deus.

Espanto dos espantos: esse que está para lá de todo o movimento, degradação, entropia, morte, decide descer até tudo o que está submetido a isto e viver e morrer como ser humano, submetido a tudo o que os seres humanos têm de suportar, incluindo uns aos outros. Espanto.

Todavia, nada mágico. Não há magia na incarnação, maravilhoso milagre em misterioso algoritmo; nada há de magia na Senhora do Ó, na Senhora do Leite, na Senhora da Pedagogia – invocação esquecida –, na Senhora do Vinho das Bodas de Cana, na Senhora do Calvário, na Senhora da Piedade. Nada mágico, tudo muito mediador, muito incarnado, muito Maria, muito sofrido e muito alegre, consoante. Carne em paixão, paixão que pode ser dolorosa, mas que também pode ser de alegria: Maria da Ressurreição, que também o foi.