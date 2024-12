NATAL, MOMENTO PARA REFLEXÃO. – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

NATAL, MOMENTO PARA REFLEXÃO

Quando vem chegando essa época, o Natal, o espírito de humanismo e de bondade passa a atuar no mundo, nos levando a reflexões e a busca pela renovação pessoal.

Natal é o período propício para refletirmos nossas ações, nossa vida e nossa história neste mundo. Assim como é um período importante, devemos saber que há um presente eterno que foi dado aos homens. E este presente, dividiu a história, criou os séculos e proclamou a virtude como dom maior que salta até a eternidade.

Natal é momento de agradecer e reconhecer que de presente foi dado o dom da vida. Agradecer pelas coisas boas e ruins que nos levaram a refletir e tomar novos rumos.

Ouvimos as canções e as vozes que ecoam no ar a dizer que o Natal é confraternizar, perdoar e reconciliar. Outras dizem que o Natal é o melhor momento para deixar de lado as queixas, brigas e as inimizades, através do espírito de união que emana da bondade.

Quase sempre, quando pensamos no Natal, imaginamos árvores, Papai Noel, ceia natalina, presentes, músicas, sorrisos e enfeites. Certamente, não há nada de errado em relacionar o Natal a essas tradições. Porém, o significado do Natal é maior que tudo isso. “Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.” (Isaías 9:6)

A chegada de Cristo, o Natal de Deus, deu início a uma nova história da humanidade. E seu sacrífico abriu a porta que separava os homens do Eterno. Então, o Natal é o presente de reconciliação entre o Eterno e os homens. “Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos; repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote (Jesus) acabou de oferecer, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus.” (Hebreus 10:10-12)

Natal é Cristo, o presente do Eterno aos homens. “Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões — pela graça vocês são salvos.” (Efésios 2:4-5)

Comemore, com toda a força de sua alma, a chegada de Cristo, visto que ele é o maior presente de todos os tempos para você, sua família, seus amigos e até para aqueles que você acredita que não merecem. Jesus nasceu para nos dar “vida em abundância” (João 10:10).

Portanto, hoje é o dia de receber de bom grado o presente do eterno e tomar posse de tudo que ele prometeu. “Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.” (João 1:12-13)

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo