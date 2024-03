Natal: Livro sobre cangaço será lançado na Biblioteca Câmara Cascudo nesta sexta (08)

A saga de um personagem do cangaço é o tema do lançamento do livro “As Andanças de Antônio Silvino pelo Sertão do Seridó e Curimataú”, da escritora Fabiana Agra, que será lançado nesta sexta-feira (08), às 18h, na Biblioteca Estadual Câmara Cascudo.

Dois anos após lançar “A Diáspora no Sertão do Seridó”, na qual narra a trajetória dos descendentes de cristãos-novos até chegarem aos sertões do Seridó, a autora desvenda a história ainda não contada da região onde vive – dessa vez acrescentando o vizinho Curimataú -, percorrendo os últimos anos do século XIX e primeiros anos do século XX, período em que o cangaceiro Antônio Silvino reinava absoluto pelos sertões de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Neste livro, a autora trata das andanças do “Capitão” pelos sertões do Seridó e Curimataú.

Fabiana Agra é advogada, jornalista, pesquisadora e escritora. Autora das trilogias “Picuí do Seridó”, “Retirantes da Democracia”. Escreveu o livro “A Diáspora no Sertão do Seridó”, anotações que tratam da presença de descendentes dos cristãos-novos na região do Seridó e coautora em doze livros sobre política, publicados pela Editora ComPactos.

SERVIÇO: Lançamento do livro “As Andanças de Antônio Silvino pelo Sertão do Seridó e Curimataú” – Fabiana Agra

Data do lançamento: 8 de março de 2024

Horário: 18h

Local: Biblioteca Estadual Câmara Cascudo. R. Potengi, 535 – Petrópolis. Natal (RN).