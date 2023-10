Natal está em 90º no ranking das cidades com menor tempo de abertura de empresas

Natal é a 90º cidade com menor tempo de abertura de empresas, segundo o indicador do Ranking de Competitividade dos Estados, divulgado nesta quinta-feira (5), pelo Centro de Liderança Pública.

A pesquisa analisou a média de tempo na fase de viabilidade e na etapa de registro em todos os estados do Brasil.

De acordo com a pesquisa, fazendo um recorte para as capitais do Nordeste, Natal ocupa a quinta posição nessa classificação. À sua frente estão Aracaju, Maceió, São Luís e Recife.

Porém, ao levar em consideração as capitais brasileiras, a capital potiguar ocupa a décima sétima colocação.

O cálculo do tempo para abertura de empresas não são incluídas na base as aberturas de empresas do tipo MEI (Microempreendedor Individual).