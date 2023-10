Natal e João Pessoa terão visão privilegiada do Eclipse solar anular

O eclipse solar anular deste ano ocorrerá no próximo sábado, 14 de outubro, e promete atrair muitos olhares. Será possível enxergá-lo em todo o Brasil, mas Natal terá uma posição bem privilegiada, onde a Lua vai cobrir cerca de 91% do disco solar durante o máximo do eclipse.

O fenômeno astronômico ocorre quando a Lua está na sua posição mais distante da Terra, ou se aproximando dessa posição, e passa entre a Terra e o Sol. Devido a isso, e por ser muito menor do que o Sol, a Lua não bloqueia totalmente a luz solar e aparece como um disco escuro com uma circunferência brilhante ao seu redor.

Apesar de não ser raro, não é possível enxergar o fenômeno de todos os lugares da terra. Em entrevista ao AGORA RN, o astrônomo José Renan explicou que isso está relacionado a diferentes fatores, como distância dos astros.

“Além do alinhamento dos astros, os eclipses solares dependem de outros fatores como a distância entre os astros e o ângulo de suas órbitas. Em razão dessas características, a visualização dos eclipses solares ocorre de formas diversas ao longo da superfície terrestre”, explicou ele.

No sábado, 14 de outubro, o eclipse solar anular será visível numa faixa que cobrirá parte dos Estados Unidos, México e muitos países da América Central e da América do Sul, incluindo o Brasil, onde poderá ser visto em todo o país, mas algumas regiões observarão apenas uma pontinha do Sol ser coberta pela Lua.

O eclipse na sua forma mais intensa se localizará ao longo de uma faixa que se estenderá da Amazônia ao Nordeste. Natal terá uma posição privilegiada de visualização. O eclipse em Natal terá início às 15:29 e fim às 17:51.

Ainda de acordo com o profissional, os interessados em visualizar o eclipse não devem olhar diretamente para o sol sem o uso de equipamento adequado. “A observação de um eclipse solar exige cuidados especiais, para evitarmos danos aos nossos olhos. Assim, em hipótese alguma se deve olhar diretamente para o sol”, disse o astrônomo.

“Assim, é necessário usar óculos especiais para eclipses, que têm filtros apropriados para a observação desse tipo de fenômeno, e olhar para longe do sol antes de remover os óculos”, reforçou ele.

Em Natal, ele poderá ser observado do Parque da Cidade, em evento organizado pelo Planetário Barca dos Céus, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em parceria com o Parque da Cidade.

A programação para observar o eclipse anular está marcada para ocorrer das 14h às 18h30, abrangendo uma série de momentos cruciais do fenômeno astronômico. Esta iniciativa inclui atividades educacionais destinadas a explicar os aspectos da dinâmica envolvendo o sistema Sol-Terra-Lua e o que será visível durante o eclipse. Além disso, estão previstas atividades culturais, como danças tradicionais de diferentes povos, demonstrações de capoeira e apresentações musicais.

O local do evento será a praça de eventos do Parque, situada em frente ao prédio da administração. Vale destacar que o acesso ao evento é totalmente gratuito e aberto ao público em geral.

