Natal é a capital menos violenta do Nordeste, aponta Ministério da Justiça

De acordo com um levantamento feito pelo Ministério da Justiça, pelo segundo mês seguido, Natal é a capital menos violenta do Nordeste. Em outubro, a taxa de assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes foi de 16,50. No mês de novembro, a taxa de mortes violentas caiu para 15,00. A média nacional é de 18,07.

Recife/PE segue com a pior taxa do Nordeste: 39,51. Os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e levam em consideração a taxa de mortalidade das capitais, que é calculada dividindo o total de mortes violentas para cada grupo de 100 mil habitantes. A segunda capital com a menor taxa é São Luís/MA, com 17,14 mortes para cada 100 mil habitantes.

De acordo com o secretário da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte, o momento é de agradecimento e reconhecimento a todos os homens e mulheres que compõem as forças de segurança pública do Estado, sejam eles policiais militares, policiais civis, bombeiros militares ou servidores do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), assim como também todos os integrantes da Polícia Penal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal de Natal. “Estamos falando de profissionais abnegados, diuturnamente comprometidos com a lei, a ordem e a missão de proteger o cidadão”, destacou o coronel Araújo.

Agora RN