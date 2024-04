Natal é a capital brasileira com maior número de mulheres à frente de secretarias municipais

Natal é a capital brasileira onde há uma situação mais equilibrada e igualitária entre homens e mulheres na ocupação dos cargos nas secretarias municipais. A posição da capital potiguar é destacada em levantamento feito e publicado pelo jornal Folha de São Paulo. Atualmente, na gestão do prefeito Álvaro Dias, 55,6% das secretarias são ocupadas por mulheres. Ao todo, a Prefeitura conta com 23 órgãos na administração direta, indireta, autárquica e fundacional. Desse total, 13 são chefiados por mulheres.

“Ficamos muito felizes e lisonjeados com a nossa gestão sendo destaque nacional em matéria de igualdade de gênero. Na administração pública municipal, as mulheres têm espaço relevante, comandam secretarias estratégicas, atuam na linha de frente de programas importantes, são ouvidas e respeitadas. Vamos seguir atuando para ampliar, garantir e defender os direitos das mulheres”, aponta Álvaro Dias.

Em Natal, as secretarias municipais chefiadas por mulheres são: Administração (Semad), Adamires França; Mobilidade Urbana (STTU), Daliana Bandeira; Saúde (SMS), Rayanne Araújo; Educação (SME), Cristina Diniz; Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes (Seharpe), Shirley Menezes; Trabalho e Assistência Social (Semtas), Andréa Dias; Defesa Social e Segurança Pública (Semdes), Sheyla Freitas; Turismo (Setur), Ohana Fernandes; Planejamento (Sempla), Joanna Guerra; Esporte e Lazer (Sel), Jódia Melo; Políticas Públicas para as Mulheres (Semul), Maria José de Medeiros; Igualdade Racial, Direitos Humanos, Diversidade, Pessoas Idosas, Pessoas com Deficiência e Juventude (Semidh), Yara Costa; e Secretaria Executiva de Concessões e Parcerias Público-Privadas, Danielle Mafra.

A publicação da Folha de São Paulo mostrou que, no país, mesmo com os avanços conquistados pelas mulheres, apenas 27% das secretarias são chefiadas por mulheres. O prefeito Álvaro Dias lamentou essa estatística e defendeu a ampliação desses espaços. “Natal vai numa feliz contramão desses números gerais. É importante que os gestores trabalhem para modificar essa realidade e coloquem mulheres no posto de titulares de secretarias. Infelizmente, no nosso país, elas ainda enfrentam muito preconceito, há uma disparidade salarial em relação aos homens, não ocupam espaços de liderança e não têm a capacidade reconhecida. Esses ciclos precisam ser quebrados e aqui na capital potiguar estamos trabalhando por isso”, ressalta Álvaro.

Destaque também em índice que mede igualdade social

Natal é considerada a capital menos desigual da Região Nordeste do Brasil. É o que mostra o Mapa da Desigualdade entre as Capitais, divulgado na terça-feira passada (26) pelo Instituto Cidades Sustentáveis. O estudo leva em conta indicadores como renda, moradia, saúde, educação e violência. Quem lidera o ranking nacionalmente é Curitiba, capital do Paraná.

A cidade de Natal surge na publicação com 516 pontos, bem à frente da segunda melhor capital nordestina, que é Teresina, classificada com 473 pontos. A terceira cidade menos desigual na Região Nordeste é Aracaju, com 416 pontos.

Natal tem seu o melhor desempenho no indicador “Famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais”, ficando com o 2º lugar no ranking nacional. A Prefeitura de Natal inaugurou, recentemente, a terceira Unidade do Cadastro Único. Localizada estrategicamente no Shopping Via Direta. O local tem capacidade para atender cerca de 160 pessoas diariamente, das 8h às 14h.

As outras unidades, que são administradas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social são: Unidade 1: Av. Augusto Severo, 260, Ribeira e Unidade 2: R. Pacatuba, 2052 – Igapó. Natal possui mais de 120 mil famílias inseridas no Cadastro Único e mais de 70 mil famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

“É um orgulho conquistarmos posições tão destacadas para a nossa cidade a partir de ações empreendidas pela nossa gestão. São resultados como estes que nos movem a trabalhar com afinco pelo crescimento da cidade e pela melhoria contínua da qualidade de vida dos natalenses”, afirma o prefeito Álvaro Dias.

Na classificação geral, entre as 26 capitais, a capital potiguar aparece na 12ª colocação, colada no Rio de Janeiro, que surge como 11ª no estudo compilado e publicado pelo Instituto.

Confira o ranking entre as capitais do Nordeste:

1 – Natal/RN: 516 pontos

2 – Teresina/PI: 473 pontos

3 – Aracaju/SE: 468 pontos

4 – João Pessoa/PB: 463 pontos

5 – Salvador/BA: 438 pontos

6 – São Luís/MA: 435 pontos

7 – Fortaleza/CE: 431 pontos

8 – Maceió/AL: 428 pontos

9 – Recife/PE: 392 pontos