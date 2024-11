Natal abre matrículas para estudantes da Educação Especial no ano letivo 2025 na segunda-feira (18)

A Secretaria Municipal de Educação de Natal anunciou que vai abrir o calendário de matrículas no ano letivo de 2025, na próxima segunda-feira (18), para os estudantes da Educação Especial. O prazo para esse público segue aberto até o dia 30 de novembro.

O período é destinado aos novos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação, interessados em estudar em uma das 147 unidades escolares e nas modalidades oferecidas na Educação Infantil (Creche e Pré-Escola), Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Todo o processo de matrículas vai ser realizado no Portal Matrícula Online que está disponível da Prefeitura do Natal.

Segundo o município, a matrícula antecipada tem objetivo de priorizar e garantir a vaga das crianças com deficiência na rede municipal, considerando as especificidades delas, para que possam ser organizados os espaços físicos e pedagógicos e garantido acesso, permanência e aprendizagem destes estudantes.

A publicação do resultado de vagas concedidas aos novos estudantes da Educação Especial vai ser disponibilizada no dia 2 de dezembro no Portal Matrícula Online.

Os familiares ou responsáveis dos estudantes que tiveram suas vagas concedidas deverão comparecer na unidade de ensino e apresentar todos os documentos necessários para a efetivação da matrícula a partir do dia 2 a 4 de dezembro.