NÃO DESISTA – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – NÃO DESISTA

“Não desista de você! Siga em frente”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

RELEMBRANDO

ENCONTRO DE PRESIDENTES

O presidente da ACJUS dr. Wellington Barreto e o presidente da AMOL.

CONVITE ESPECIAL

XX JORNADA CULTURAL

É HOJE!

ACJUS logo as 17h30 no PCAMMM estaremos juntos. Chá da tarde com lançamento do livro Mensagens Cristãs: Hoje e Sempre, obra feita com amor e fé pela Dra. Rosanny Amorim. Tudo pronto. Fizemos investimentos no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros para recepcionar o corpo acadêmico e os nossos convidados. A autora, familiares e a diretoria, aguarda as vossas presenças.

ACJUS mesa pronta. PCAMMM pronto. Logo mais nos encontraremos.

ACONTECEU – COMUNICADO ACJUS – ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ

Dia 22.03.24

A ACJUS realiza Sessão da Saudade in Memoriam ao acadêmico e Padres Sátiro Cavalcanti Dantas. A diretoria.

LANÇAMENTOS DO LIVRO “RETALHOS DA HISTÓRIA DO TEATRO EM MOSSORÓ”

Dia 27 de março a família do Professor Felipe Caetano de Oliveira lançará o livro “Retalhos da história do teatro em Mossoró”, de autoria do próprio Professor Felipe Caetano de Oliveira e organização dos professores Aldenora Rocha de Souza e Etevaldo Almeida Silva. Dividido em dez capítulos, contando com álbum de fotos com registro de diferentes décadas, a publicação traça um histórico da cena teatral mossoroense ao longo de 50 anos – de 1968 a 2018 – reunindo informações sobre lutas e conquistas, companhias, grupos e festivais teatrais que marcaram a história da cidade. O lançamento oficial da obra será realizado no dia 27 de março, dia Internacional do Teatro, às 19h, no auditório Dorian Jorge Freire, da Estação das Artes Eliseu Ventania.

HISTÓRIA VIVA

O Papa João Paulo II e Dom José Freire de Oliveira Neto.

O Bispo Dom Jaime de Barros Câmara e alguns seminaristas – 1937

CONTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA ACJUS

O presidente Wellington e o imortal Marcos vêm acompanhado a construção do auditório e consertos na sede da ACJUS. Parabéns.

VISITA NA SEDE DA ACJUS

Recebemos também o professor Etevaldo Almeida, ex-secretário de cultura e a professora Aldenora, bem como o representante da fundação Vingt-un Rosado, escritor Eriberto Monteiro, quando conversamos muito sobre Mossoró e a sua história cultural. No próximo dia 27.03.24 – às 19h – no auditório da Estação das Artes, será lançado o livro ” Retalhos da História do Teatro em Mossoró”. Vamos participar desse grandioso momento.

CONVITE DA ALAM

FATOS HISTÓRICOS

Paulo Fernandes – Registro de Pacífico Medeiros – 2020

Irmã Luciene, Padre Sátiro Dantas e Irmã Zelândia

Padre Sátiro Dantas, na inauguração da Biblioteca Dom Mariano Manzana da Faculdade Católica de Mossoró. 11 de fevereiro de 2019

Inauguração da Codelteca Poeta Antônio Francisco Teixeira de Melo, na Escola Estadual Prof. Abel Freire Coelho – 2007

ENCONTRO NO ESCRITÓRIO DO DR. CANINDÉ.

ACJUS começando a semana em reunião com os colegas Raimundo Antônio de Souza, Ricardo Alfredo de Souza e Francisco Canindé Maia. Assunto diversos e a nossa programação prevista para 22 de março e O7 de maio.

ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA ACJUS

REDE SEM FRONTEIRAS

É chegada a hora de começarmos a preparação para a CONVENÇÃO INTERNACIONAL CULTURAL DA REDE SEM FRONTEIRAS, que fechará oficialmente as nossas comemorações do Jubileu de Estanho – 10 anos.

A Convenção será realizada no BRASIL, em Mossoró (RN) e Fortaleza (CE), entre os dias 19 e 25 de agosto. Como sempre, terá uma intensa programação artística, cultural e turística, onde estão previstas muitas atividades e realizações com a participação de nossos membros, parceiros, entidades culturais, públicas e privadas.

É sempre uma alegria unir todos vocês para momentos de integração e cultura. Porque, juntos, somos mais fortes!

HISTÓRIA DOS AMIGOS

Foto do amigo Edilson Gonzaga e confrade numa atividade de campo de uma disciplina da pós-graduação.

O MUSEU DO SERTÃO A PARTIR DE AGORA É TAMBÉM “PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE”

O Projeto de Lei proposto pelo Deputado Neilton Diógenes e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, visando o reconhecimento do Museu do Sertão Professor Benedito Vasconcelos Mendes como PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE foi sancionado pela Governadora Fátima Bezerra.

O Museu do Sertão, que já tinha recebido o título de “Patrimônio Histórico e Cultural de Mossoró”, outorgado pela Câmara Municipal, por proposição do Vereador Francisco Carlos, recebe agora o importante título de Patrimônio Histórico e Cultural Material do Rio Grande do Norte, graças ao trabalho em prol da cultura do dinâmico Deputado NEILTON DIÓGENES.

Eu, Benedito Vasconcelos Mendes, Curador do Museu do Sertão, agradeço e louvo o magnânimo trabalho dedicado ao desenvolvimento cultural do nosso Estado, desenvolvido pelo eficiente e competente Deputado Neilton Diógenes.

PROGRAMA NA RÁDIO FM 105

Apresentadores: Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo

O programa da ACJUS na FM 105, tem sido um show todas as segundas, Direção do programa Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. Participação especial de Ênio. Todas as segundas-feiras das 6:30 às 7:00h.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias

Apresentador Ricardo Alfredo e o vereador Gideon Ismaias.

O programa da TV Câmara de Mossoró no RN, de 2024, deu início as entrevistas de grandes valores intelectuais e sociais. Desta feita a edição foi com o vereador Gideon Ismaias, foi ótima entrevista com diversos esclarecimentos sobre o pleito eleitoral. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia este salmo e ore comigo Salmo 6 – poderoso para cura

“Senhor, não me represente na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco; sara-me, senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada; mas tu, senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma; salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti; no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda a noite faz nadar na minha cama; molho ou meu leito com minhas lágrimas, já que meus olhos estão consumidos pela magia, e sofrem com a causa de todos os meus inimigos. Aparecer-vos de mim todos os que praticam iniquidade; porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica; o Senhor aceita a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos; tornem atrás e envergonhem-se num momento”.

Agora ore comigo – Senhor, bem sei que tua proteção e amor estará comigo todo instante. Ensina-me a tua justa e tua retidão para que eu encontre prazer em seguir tuas ordens e assim serei como uma oliveira verde em tua presença.