Na presença de Lula, Requião se filia ao PT para concorrer ao governo do Paraná

O ex-senador Roberto Requião se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) durante um evento que ocorre na noite desta sexta-feira (18), em Curitiba (PR), com a presença do ex-presidente Lula (PT) e de diversos outros apoiadores, como parlamentares e lideranças populares.

O político paranaense anunciou a saída do MDB em agosto de 2021, depois de mais de 40 anos de relação com a legenda. De lá para cá, estreitou os laços com o PT, consolidando uma aliança que resulta no apoio à candidatura de Lula ao Palácio do Planalto e em um novo projeto de participação na corrida rumo ao governo do Paraná.

Ao entoar o nome do ex-presidente como principal concorrente à Presidência da República, Requião destacou que acredita em uma “vitória retumbante que tende a recolocar o país no caminho da equidade social”.

“É a fé que tenho e revelo: não é por delírios, devaneios ou encantamento. Eu acredito no Lula porque eu sei que ele sabe fazer. Eu o vi fazendo”, disse, ao considerar que o ex-metalúrgico do ABC seria o nome mais qualificado entre os concorrentes.

“Nenhum outro dos que se apresentam nesta corrida presidencial tem a experiência, a capacidade de realizar, o apetite e a vontade ou, como o próprio Lula disse, ‘o tesão’ de fazer como ele”, disse.

Histórico de Requião

Requião já esteve à frente do Poder Executivo estadual em três mandatos e agora deverá ser uma das principais figuras a tentar ampliar o apoio ao PT de Lula no estado em outubro. Ele tende a ser um dos principais elos da presidência do partido, comandada atualmente pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), com o Paraná.

O ex-senador vinha traçando um caminho de divergências com o MDB nos últimos anos, em um processo inflamado especialmente pela conduta do partido na deposição de Dilma Rousseff (PT), em 2016. Na época senador, Roberto Requião se somou aos parlamentares que votaram contra o impeachment da petista.

Presença de Lula

Presidente de honra do PT, Lula foi o responsável pela assinatura da ficha de filiação de Requião. “Estou realizando um sonho hoje”, comemorou o ex-presidente, ao se referir à entrada do político paranaense na sigla.

Esta foi a primeira vez que o ex-presidente esteve no Paraná após passar 580 dias preso na carceragem da Polícia Federal na capital do estado. “Hoje eu vivi talvez o mais emocionante dia da minha vida, porque é a primeira vez que retorno a Curitiba e eu fui encontrar com algumas centenas de companheiros que fizeram a vigília”, afirmou, em referência aos militantes que lhe prestaram apoio diário durante a jornada na prisão.

Fonte Brasil de Fato