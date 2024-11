Na mira do corte de gastos, Ministério da Defesa tem o 5º maior orçamento da Esplanada

Governo propôs R$ 133,6 bi para a Defesa no Orçamento de 2025, englobando gastos com pessoal, custeio e investimento. Área econômica tenta fechar pacote de contenção de despesas.

Por Alexandro Martello, g1 — Brasília

12/11/2024 09h46 Atualizado há uma hora

O Ministério da Defesa possui o quinto maior orçamento da Esplanada, perdendo apenas para pastas ligadas à área social, como Previdência, Desenvolvimento Social, Saúde e Educação.

A pasta chefiada por José Múcio Monteiro está na mira da equipe econômica, que tenta fechar um pacote de corte de gastos para assegurar o cumprimento das metas fiscais dos próximos anos e alcançar credibilidade do mercado.

Nesta segunda-feira (11), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu a inclusão de mais um ministério, até agora ausente, nas medidas que o governo tenta fechar para conter despesas.

Questionado, Haddad não quis dizer qual ministério foi alvo do pedido de Lula. A GloboNews apurou, entretanto, que a reunião será com o Ministério da Defesa. E que pode, inclusive, atingir o regime de previdência dos militares.

Para 2025, o o governo indicou, na proposta de orçamento, R$ 133,6 bilhões para o Ministério da Defesa. O texto, encaminhado no fim de agosto ao Congresso Nacional, ainda tem de ser aprovado pelo Legislativo.

Somente com o projeto do submarino nuclear brasileiro (junto com seu reator), e a compra dos caças Gripen da Suécia, estão previstos cerca de R$ 2,5 bilhões no próximo ano.

Os recursos para o Ministério da Defesa em 2025, que englobam gastos com pessoal do Exército, Marinha e Aeronáutica, superam as dotações, juntas, dos seguintes ministérios:

Transportes: R$ 30,75 bilhões;

Justiça e Segurança Pública: R$ 22 bilhões;

Cidades: R$ 19 bilhões;

Ciência e Tecnologia: R$ 16,7 bilhões;

Agricultura: R$ 10,73 bilhões;

Minas e Energia: R$ 10,17 bilhões;

Desenvolvimento Agrário: R$ 5,85 bilhões;

Relações Exteriores: R$ 5,1 bilhões;

Portos e Aeroportos: R$ 4,16 bilhões;

Meio Ambiente: R$ 4,13 bilhões;

Cultura: R$ 3,97 bilhões;

Direitos Humanos: R$ 475 milhões;

Mulheres: R$ 240 milhões;

Igualdade Racial: R$ 202 milhões;

Quando se consideram apenas os gastos livres, ou seja, aqueles que podem ser controlados pelo governo (não obrigatórios), a área de defesa nacional poderá contar com R$ 12,8 bilhões em 2025, ficando também na quinta posição.