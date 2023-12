NA ESQUINA – Clauder Arcanjo

As pessoas passavam indiferentes e não davam pela minha presença.

Do outro lado da rua, a sua silhueta. Eu não reparava em mais nada, tão

somente os olhos voltados para a outra esquina.

— Cândida?

O barulho do tráfego abafava a minha voz. Em desespero resolvi

atravessar.

Uma buzinada me traz de volta.

— Maluco!…

Sim, sempre assim ela me chamava quando nos conhecemos: “Seu

maluco!” A memória daquele tempo me tornou ainda mais indiferente aos

veículos a transitarem nas demais faixas. Uma barulheira infernal de motores,

buzinas, vozerio.

— Maluco! Maluco!…

Ao me aproximar da calçada, vi que ela se afastara, caminhando a

reparar nas promoções expostas nas vitrinas. Parou.

Lembrei-me de quando andávamos juntos; ela, sem avisar, estancava e

ficava absorta a viajar em pensamentos. Eu tentava lhe arrancar alguma

resposta: “O que houve?”. Ela olhava em minha direção, o olhar perdido, como

a avistar coisa não presente. Eu não insistia. Tão depressa como divagava,

depressa ela retornava. Geralmente mais meiga. Beijando-me, dizendo-me que

me amava, e como eu a entendia.

— Laranja?

Ali próximo um vendedor nos oferecia o seu produto.

— Não, meu senhor. Muito grato.

Com aquela oferta foi que reparei no vestido que ela usava. Modelo

elegante, tecido de cor alaranjada. Tudo sempre lhe caía bem.

— São seus olhos…

— O que o senhor disse?

— Nada não. Minhas desculpas. Estava aqui a pensar comigo mesmo.

Nada não.

Segui. Quando me aproximei, ela sorriu e eu me vi pleno de alegria, de

satisfação, de puro prazer com a vida.

Abri-lhe o meu melhor sorriso e acelerei os passos pela calçada tomada

pelo movimento das compras.

& & &

Parei.

Na esquina. As pessoas, indiferentes. Do outro lado da rua, a silhueta de

um homem. Os seus olhos desesperados.

— Cândida!…

Um freio forte.

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-

grandense de Letras.