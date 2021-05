LOCKDOWN

O deputado Tomba Faria, que anunciou disposição para disputar o governo do estado nas próximas eleições, em sua mensagem do Dia do Trabalhador assumiu posição contrária à governadora Fátima Bezerra e critica a adoção de lockdown.

IMITAÇÃO

Até mesmo na Lei de Diretrizes Orçamentárias o prefeito Allyson copia a antecessora Rosalba. Segundo o vereador Francisco Carlos, a LDO enviada à Câmara Municipal é cópia do governo anterior, eivada de erros e omissões e não deveria ter sido recebia pela Mesa da Câmara.

PRIVATIZAÇÃO

O leilão de privatização da Cedae, Companhia de água e Esgoto do Rio de Janeiro, na Bolsa de Valores, em São Paulo, ficou em R$ 22,7 bilhões. O valor ficou 133% acima do mínimo esperado, em média, que era de R$ 10,6 bilhões.

CAERN

O resultado estimulou aos que defendem a privatização da CAERN, Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte, a retomada da luta pela privatização da empresa potiguar, gerando recursos para o Governo.

CHUVAS

Quem viajou à Tibau, no início da noite de ontem, enfrentou chuva torrencial nos quarenta quilômetros que separa Mossoró da aprazível praia, a preferida pelos mossoroenses em todos os tempos.

REFÚGIO

Desde o início da pandemia do Covid-19 que dezenas de famílias mossoroenses se transferiram para Tibau. Algumas delas pretendem tornar essa mudança definitiva, fugindo do calor de Mossoró e aproveitando o clima da praia, bem mais agradável.

RESERVATÓRIOS

Com as últimas chuvas caídas durante esta semana, alguns açude menores atingiram 100% de sua capacidade. Foi o que aconteceu com os reservatórios d´água de Riacho da Cruz, com 9,6 milhões de metros cúbicos e Rafael Fernandes, com 5,8 milhões.

COMEMORAÇÃO

1º de Maio é o Dia do Trabalhador. A Data tem origem em uma greve histórica, realizada em 1º de maio de 1886, nos Estados Unidos. que, num sábado, 1º de maio de 1886, foram às ruas das maiores cidades do país para pedir a redução da carga horária máxima de trabalho por dia.

TRABALHADOR

No Dia do Trabalhador o desemprego bate recorde no Brasil. São mais de 14,4 milhões de pessoas desempregadas no país, de acordo com o resultado da nova Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

GASOLINA

A partir deste sábado (1º) o preço da gasolina e do diesel será reduzido nas refinarias da Petrobras. O litro da gasolina passará de R$ 2,64 para R$ 2,59, já o do diesel cairá de R$ 2,76 para R$ 2,71.