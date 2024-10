Mutirão oferece exames gratuitos de mamografia para mulheres de 13 municípios do RN

O Hospital Universitário Ana Bezerra (Huab-UFRN), em Santa Cruz, inicia nesta sexta-feira (18) um mutirão de exames gratuitos de mamografia, que deverá beneficiar mulheres de 13 municípios do Rio Grande do Norte. Ao todo, são oferecidas 360 vagas dentro da campanha Outubro Rosa.

Além das mamografias, o mutirão do hospital também oferece atividades educativas com profissionais de saúde no ambulatório do hospital, nas áreas de nutrição, mastologia, serviço social, psicologia, enfermagem, fonoaudiologia, odontologia, fisioterapia e técnica em radiologia.

Confira os municípios beneficiados:

Japi

Lajes Pintadas

Santa Cruz

São Bento do Trairi

São José do Campestre

São Tomé

Boa Saúde

Sítio Novo

Serra Caiada

Campo Redondo

Coronel Ezequiel

Tangará

Bom Jesus

O mutirão funcionará até o dia 31 de outubro, com exceção de sábados, domingos e feriados.

De acordo com o chefe da Unidade Multiprofissional do Huab, José Ferreira Lima, o principal objetivo das ações é promover a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

“Através das atividades, buscamos informar as mulheres sobre a necessidade de realizar exames periódicos, como a mamografia, e estimular um estilo de vida saudável. Além de desmistificar o câncer de mama e criar um espaço seguro para que as mulheres compartilhem suas experiências e preocupações, promovendo um ambiente de apoio e solidariedade”, disse.