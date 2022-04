Mutirão levará vacinas a três pontos de Mossoró no final de semana

Nesse sábado, 9, e domingo, 10, a campanha “Mossoró Vacina” disponibilizará para a população de Mossoró o mutirão de vacina que acontecerá em três pontos de vacinação. Na ação serão disponibilizadas as vacinas da Covid-19, Influenza (gripe) e Sarampo.

A ação acontecerá na UBS Maria Soares – ao lado da UPA do São Manoel (sábado e domingo) das 8h às 16h; UBS Chico Costa – ao lado da UPA do Santo Antônio (sábado e domingo) das 8h às 16h; e no Partage Shopping Mossoró – sábado das 10h às 18h e domingo das 11h às 18h.

Nos três pontos de vacinação serão disponibilizadas todas as doses da vacina da Covid-19 – 1ª Dose (D1), 2ª Dose (D2), Dose de Reforço (DR) Dose Pediátrica (DPed) e 4ª Dose (D4). Também serão aplicadas as vacinas contra a Influenza para profissionais de saúde e idosos acima de 60 anos e ainda a vacina contra o sarampo destinado a trabalhadores da saúde, nesta primeira etapa.

As campanhas nacionais de vacinação contra a Influenza e contra o Sarampo foram iniciadas na última segunda-feira, 4. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), mais de 1,2 milhão de potiguares deverão tomar a vacina contra a Influenza, e quase 208 mil contra o Sarampo. As campanhas seguem até o dia 03 de junho, em todo o território nacional.

Em Mossoró, 106.188 pessoas que estão incluídos nos públicos-alvos da campanha contra a Influenza devem ser vacinados. Já as vacinas contra Sarampo devem ser aplicadas em profissionais da saúde que não tomaram as duas doses da vacina tríplice viral e em mais de 5.200 crianças com idade entre seis meses e menores de cinco anos. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde.