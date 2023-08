Músico morre atropelado por caminhão em Serra do Mel

O músico Edson Bruno Cardoso Soares, 33 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão na rodovia estadual RN-016, em Serra do Mel, no fim da tarde de quinta-feira, 3. Segundo a polícia, o homem pilotava uma moto e tentou atravessar a via, por volta das 17h, quando foi atingido por um caminhão que seguia no sentido de Carnaubais para a BR-304.

Segundo testemunhas informaram à polícia, a vítima voltava de uma festa, onde estava tocando teclado. Ainda segundo a polícia, a suspeita é de Edson Bruno estivesse sob efeito de bebida alcoólica. Policiais realizaram teste de alcoolemia com o motorista do caminhão, mas o exame teve resultado negativo. O motorista relatou “que não teve como evitar o acidente, uma vez que o motociclista entrou de repente na rodovia”.