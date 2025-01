Música, teatro, jogos eletrônicos e mais: RN abre inscrições para projetos culturais na Lei Aldir Blanc

O governo do Rio Grande do Norte publicou nesta quarta-feira (8) um bloco com sete editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Ao todo, o edital contempla 339 propostas.

🗓️ As inscrições foram abertas e seguem até o dia 27 de janeiro, através do portal Mais Cultura RN.

Segundo a Secretaria de Cultura do Estado, o investimento total é de aproximadamente R$ 10 milhões.

Podem se inscrever projetos que envolvam as liguagens de:

artes visuais;

audiovisual;

jogos eletrônicos;

música;

dança;

literatura;

e teatro.

“Este é um dos blocos mais aguardados pelos fazedores de cultura do estado e é também onde a gente vai distribuir o maior montante de recursos, seguido do Bloco de Apoio, que iremos divulgar nos próximos dias”, explicou a secretária de Cultura do Estado, Mary Land Brito.

🎙️ A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) foi instituída em julho de 2022 e visa fomentar a cultura com financiamento e manutenção de agentes, espaços e ações artísticos-culturais, atuando em áreas periféricas, urbanas e rurais.

Outros dois blocos da Lei Aldir Blanc foram encerrados no mês de dezembro de 2024, somando o investimento de mais de R$ 8 milhões.