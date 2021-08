Museu ganha sistema de acessibilidade e reforça equipamentos de combate e prevenção a incêndios

As obras de reforma e modernização do Museu Histórico Lauro da Escóssia se encaminham para sua finalização. O prédio histórico que já foi sede da Biblioteca Municipal, Cadeia Pública e a Câmara de Vereadores de Mossoró, receberá uma estrutura de acessibilidade e reforçará o seu sistema de combate e prevenção a incêndios.

Um elevador permitirá às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida o acesso ao pavimento no primeiro andar onde funcionará a Pinacoteca. Uma escada de emergência também foi construída para criar uma rota de fuga em caso de incêndio e três hidrantes, sendo dois na área interna e um na parte externa do Museu já foram instalados.

Detectores de fumaça em todo o prédio, nove extintores de incêndio, sinalização de emergência e para-raios a partir da instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) também serão incrementados com medidas de segurança.

O Museu tem no seu acervo itens que contam um dos maiores episódios mais marcantes da história de Mossoró, a resistência ao bando de Lampião em 1927, armas usadas nas trincheiras, fotos dos cangaceiros e do cangaceiro Jararaca estão. Conta ainda com o título de eleitor de Celina Guimarães Vianna, a primeira eleitora da América Latina, além de fotos do momento que a professora votou pela primeira vez. O pioneirismo de Mossoró na Abolição da Escravatura também é um dos destaques do Museu.