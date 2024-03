Municípios do RN recebem R$ 5,4 milhões para reforçar combate à dengue

Os municípios do Rio Grande do Norte foram contemplados com um repasse de R$ 5,4 milhões por parte do Ministério da Saúde para reforçar a compra de medicamentos no enfrentamento à dengue e outras doenças no estado.

Os recursos fazem parte do incremento financeiro federal do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Cbaf) e visam reforçar diretamente os estoques da atenção primária à saúde para tratamento da dengue e outros casos.

O repasse para o Cbaf é calculado a partir de dados populacionais e do indíce de desenvolvimento de cada município, voltando-se diretamente para a compra de medicamentos e insumos essenciais. Os valores destinados aos municípios potiguares constam na Portaria GM/MS nº 3385/2024 (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-3.385-de-19-de-marco-de-2024-549092431).