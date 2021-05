Municípios de Apodi e Mossoró recebem as vacinas Pfizer

SESAP/ASSECOM25 May 2021 16:02

SESAP/ASSECOM As doses são destinadas a gestantes e puérperas com comorbidades

A imunização contra a Covid-19 com a vacina Pfizer teve início nesta terça-feira (25), nos municípios de Apodi e Mossoró, que fazem parte da II Unidade Regional de Saúde Pública (II URSAP). Mossoró recebeu 1.728 doses e Apodi, 186 doses.

As doses tem como público-alvo gestantes e puérperas com comorbidades, informou o técnico do Programa Regional de Imunização da II URSAP, Jorge Mota.

As gestantes e puérperas pertencentes a outros grupos prioritários (trabalhadoras da saúde ou de outros serviços essenciais por exemplo) poderão ser vacinadas após avaliação individual de risco e benefício a ser realizada em conjunto com o seu médico.

A oferta da vacina seguirá fluxo adotado até o momento para as demais vacinas, priorizando a oferta ao grupo prioritário das gestantes e puérperas com comorbidades. Ao finalizar esse grupo, os municípios poderão ampliar para as demais gestantes.

Foram realizadas capacitações, com o apoio da farmacêutica e a com a Coordenação Estadual do Programa de Imunização, e as orientações específicas já foram comunicadas às centrais regionais.

A vacinação poderá ocorrer independentemente da idade gestacional. No caso da puérpera, ao ser vacinada, na condição de lactante deverá ser orientada a não interromper o aleitamento materno.

É importante lembrar a necessidade de comunicação imediata à Coordenação Estadual de Imunização em caso de eventuais ocorrências relacionadas às vacinas contra Covid-19, de forma a viabilizar ações efetivas em tempo oportuno.