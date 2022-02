Município não apresentou propostas para o pagamento do piso dos professores

Na tarde dessa quinta-feira, 24, representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), se reuniram com o prefeito Allyson Bezerra e sua equipe para tratar sobre a proposta de pagamento para o reajuste de 33,24% do piso nacional dos professores. Apesar da grande expectativa em relação ao encontro, não foi apresentada nenhuma proposta à categoria.

De acordo com o sindicato, ocorreram algumas dúvidas por parte da gestão quanto ao plano de cargos e salários dos professores. Por isso, os presentes na reunião chegaram ao consenso

de que deve haver uma rodada de conversas com os setores jurídicos, tanto da prefeitura quanto do sindicato, bem como entre a equipe econômica da gestão municipal e o sindicato.

As reuniões ocorrerão após o período de carnaval. De acordo com o sindicato, o prefeito só deve apresentar uma proposta concreta para o pagamento na reunião que está marcada para ocorrer no dia 10 de março.

“No dia 10 de março vamos nos reunir novamente, essa reunião será diretamente comigo, para fazermos um apanhado dessas discussões, e com certeza, naquele momento nós teremos encaminhamentos voltados a essas definições relacionadas aos salários dos professores”, informou o prefeito Allyson Bezerra.

É importante lembrar que o calendário do ano letivo divulgado pela Secretaria de Educação prevê o retorno das aulas presenciais para o dia 7 de março, antes da reunião com a proposta. Durante toda a semana, a Secretaria realizou a jornada pedagógica, que marca o início do ano letivo da rede municipal. A jornada foi finalizada nessa quinta-feira, 24.