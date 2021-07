Município de Mossoró inicia vacinação contra a Covid-19 da faixa etária de pessoas com 38 anos ou mais

Após o recebimento de mais uma remessa com 16.405 doses de imunizantes de vacinas no final da tarde da última segunda-feira (05), o município de Mossoró anunciou nesta terça-feira (07), o início da vacinação de pessoas sem comorbidades com 38 anos ou mais.

As pessoas da nova faixa etária beneficiada devem procurar o Ginásio do SESI. “Quem tem 38 anos ou mais pode preparar o braço porque Mossoró vacina a partir de agora no SESI”, escreveu o prefeito em sua rede social lembrando que: “pode mandar vacina todo dia que estamos com nossos servidores e voluntários preparados para acelerar”, disse.

No ato da vacinação é necessário apresentar originais e cópias de documento oficial com foto e comprovante de residência. O Sesi funciona das 8h às 16h de segunda à sábado para vacinação.