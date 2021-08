Município de Frutuoso Gomes sai na frente na segunda rodada de editais da Lei Aldir Blanc no Estado

O município de Frutuoso Gomes, saiu na frente no uso de recursos da Lei Aldir Blanc não utilizados no ano passado e lançou no último dia 06, o Edital de Prêmio “Jardilino Tavares com um total de R$ 12.000,00 que deverão beneficiar a classe artística da cidade, priorizado artistas que não foram contemplados no ano de 2020.

“Este edital é de fundamental importância para os artistas de nosso município que neste período pandêmico, sofreram com a falta de oportunidades de apresentarem seus trabalhos e assim aumentarem suas rendas familiares. Dessa forma assim, que as normativas federais legalizaram para o lançamento do edital para reutilização dos recursos da Lei Aldir Blanc nossa equipe não perdeu tempo, pois o que é do povo tem que chegar ao povo o mais rápido possível. Estamos muito felizes pois as inscrições não param de chegar e vamos conseguir beneficiar artistas que realmente fazem jus aos prêmios”. Celebrou Gorete Torres, secretária de Educação e Cultura do município.

Serão contemplados duas áreas culturais, música e artesanato, cada um com cinco prêmios de R$ 1.200,00 e as inscrições foram abertas no último dia 06 e se encerram nesta sexta-feira (13).

A prefeita Janda Jácome autorizou a abertura de novo processo, autorizado pela Lei 14.150/2021, como forma de apoio aos ativistas da cultura que paralisaram suas atividades por força da pandemia do Coronavírus.

Confira o edital completo aqui.