Multidão assiste à coroação do rei Charles 3° em Londres

Momentos antes da coroação do rei Charles 3° e da rainha Camilla, dezenas de milhares de fãs da realeza britânica já se reuniam no centro de Londres com esperança de conseguir vislumbrar o casal real nesta manhã de sábado (06/05) durante sua passagem a bordo de uma carruagem ornamentada na rota entre o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster.

Centenas passaram a noite ao longo da avenida The Mall para conseguir os melhores lugares. Alguns mais obstinados já estão acampados no local há dias. Muitos usavam chapéus, óculos, perucas ou roupas nas cores da bandeira britânica.

Multidão se aglomerou na avenida The Mall aguardando a passagem de Charles e Camilla Foto: Dan Kitwood/Getty Images

Charles já é rei desde a morte de sua mãe, em 8 de setembro de 2022. A coroação apenas simboliza sua posse oficial no cargo. Esta é a primeira coroação de um monarca britânico desde a da rainha Elizabeth 2ª, há 70 anos, e a primeira de um rei em 86 anos.

Convidados de mais de 200 países

O cortejo começou no Palácio de Buckingham, de onde o casal real saiu na carruagem de seis cavalos Diamond Jubilee State Coach, chegando à igreja cerca de meia hora depois, onde Charles e Camilla são coroados.

Mais de 2.300 convidados confirmaram presença para o culto, que também será assistido por milhões através da transmissão televisiva. A cerimônia conta com presença de representantes de 203 países, entre eles, cerca de 100 chefes de Estado, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A famosa igreja onde em setembro foi realizado o funeral de Estado para a mãe de Charles, a rainha Elizabeth 2ª, abriu suas portas horas antes do início da cerimônia. Nela, o arcebispo de Cantuária, Justin Welby, recebeu Charles, de 74 anos, e Camilla, de 75 anos.

Mais de 2.300 convidados confirmaram presença para o culto na Abadia de Westminster Foto: Phil Noble/PA/dpa/picture alliance

“Reflexo poderoso”

O líder espiritual da Igreja Anglicana classificou a coroação como um símbolo do Reino Unido moderno, que serve como um “poderoso reflexo e celebração de quem somos hoje, em toda a nossa maravilhosa diversidade”, conforme comunicado.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse que a cerimônia não é apenas um espetáculo, mas uma “orgulhosa expressão” da história britânica e um “momento de extraordinário orgulho nacional”.

O serviço religioso segue tradições centenárias. Entre os pontos altos, estão a unção do rei com óleo consagrado que, por causa de sua “sagrada importância” é o único momento a não ser captado pelas câmeras e, logo depois, a própria coroação. Nela, o arcebispo coloca a pesada Coroa de Santo Eduardo na cabeça de Charles. Depois o clérigo e o herdeiro do trono, príncipe William, juram lealdade ao monarca. Após Charles, é a vez de Camilla ser coroada em uma cerimônia mais curta.

Charles 3° ao lado de Camilla na carruagem real Foto: Matthew Childs/REUTERS

Saudação da sacada

Após a coroação, o casal regressa de carruagem ao Palácio de Buckingham acompanhado por milhares de militares. Lá os dois aparecem na sacada do edifício juntamente com o círculo familiar mais próximo para saudar o povo.

Para este momento, não foram previstas as presenças do filho mais novo de Charles, o príncipe Harry, nem do irmão do monarca, o príncipe Andrew. Eles abriram mão de seus deveres reais. Harry também quer voltar rapidamente para seu filho, o príncipe Archie, nos Estados Unidos, que comemora neste sábado seu quarto aniversário.