Multas por excesso de velocidade mais que dobram em um ano

As multas por excesso de velocidade mais que dobraram em um ano nas rodovias federais. Segundo levantamento da PRF (Polícia Rodoviária Federal), foram 5,5 milhões de infrações registadas de janeiro a novembro deste ano contra 2,4 milhões no mesmo período de 2023, o que representa um aumento de 123%.

Nesta semana, começou a Operação Rodovida 2024/2025, com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, que vai intensificar a fiscalização e conscientização dos motoristas nas rodovias de todo o país, durante Natal e Réveillon, até 9 de março de 2025, após o Carnaval.

A multa campeã de aplicação, a de transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, assim como a de exceder a velocidade em mais de 20% e até 50%, vem aumentando a cada ano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a relação entre o excesso de velocidade e a reação tardia ou ineficiente dos motoristas é um dos principais desafios para a segurança do trânsito.

“A velocidade excessiva reduz o tempo de reação necessário para desviar de obstáculos, frear a tempo ou lidar com mudanças inesperadas na via. Isso se reflete nos dados, uma vez que a velocidade elevada pode ser fator determinante em muitos sinistros de trânsito fatais com vítimas”, afirma em nota.

Entre janeiro e outubro de 2024, a PRF registrou 9.013 acidentes de trânsito atribuídos à reação tardia ou ineficiente dos condutores, o que resultou em 10.506 feridos e 575 mortes.

Atualmente são 2.636 trechos para fiscalização de velocidade por meio de medidores de velocidade do tipo portátil em todos os estados da federação, de acordo com o site da PRF. Para consultar os locais, clique aqui ou entre no site da Polícia Rodoviária Federal, clique em “Publicações e Notificações”, depois em “Fiscalização”.

Multas por excesso de velocidade

Velocidade superior à máxima em até 20%: infração média (4 pontos na CNH do condutor) + multa (R$130,16)

Velocidade superior à máxima em mais de 20% até 50%: infração grave (5 pontos na CNH do condutor) + multa ( R$195,23)

Velocidade superior à máxima em mais de 50%: infração gravíssima (7 pontos na CNH do condutor) + multa multiplicada por três (R$293,47×3= R$ 880,41) + suspensão do direito de dirigir

Rankings das infrações nas rodovias federais

Exceder a velocidade em até 20%

Não manter a luz baixa durante o dia

Exceder a velocidade em mais de 20% e até 50%

Ultrapassar pela contramão em faixa contínua

Condutor não usar cinto de segurança

Conduzir veículo não licenciado

Conduzir veículo sem equipamentos de segurança adequados

Conduzir veículo sem possuir habilitação

Conduzir veículo em mau estado de conservação

Passageiro não usar cinto de segurança

