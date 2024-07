Multa a condomínio de luxo de Natal por despejar esgoto na praia pode chegar a R$ 51 mil, diz Semurb

Valor corresponde a uma infração gravíssima, conforme a legislação ambiental do Município. Semurb determinou providências urgentes ao condomínio, e processo deve durar 30 dias.

Por g1 RN

04/07/2024 18h01 Atualizado há 36 minutos

Ligação clandestina de condomínio dava na areia e terminava no mar — Foto: Reprodução/Semurb

Ligação clandestina de condomínio dava na areia e terminava no mar — Foto: Reprodução/Semurb

O condomínio de luxo que foi flagrado despejando esgoto na praia de Areia Preta, na Zona Leste de Natal, na última terça-feira (2) poderá ser multado em até R$ 51,5 mil, segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (Semurb).

O valor corresponde ao máximo estipulado para infrações gravíssimas em relação à legislação ambiental vigente no município.

Um processo administrativo foi aberto contra o condomínio, que não teve o nome confirmado pela pasta, com estimativa para ser encerrado em até 30 dias. O valor exato da multa aplicada será definido neste período.

Multa a condomínio de luxo de Natal por despejar esgoto na praia pode chegar a R$ 51 mil, diz Semurb

Valor corresponde a uma infração gravíssima, conforme a legislação ambiental do Município. Semurb determinou providências urgentes ao condomínio, e processo deve durar 30 dias.

Por g1 RN

04/07/2024 18h01 Atualizado há 36 minutos

Ligação clandestina de condomínio dava na areia e terminava no mar — Foto: Reprodução/Semurb

Ligação clandestina de condomínio dava na areia e terminava no mar — Foto: Reprodução/Semurb

O condomínio de luxo que foi flagrado despejando esgoto na praia de Areia Preta, na Zona Leste de Natal, na última terça-feira (2) poderá ser multado em até R$ 51,5 mil, segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (Semurb).

O valor corresponde ao máximo estipulado para infrações gravíssimas em relação à legislação ambiental vigente no município.

Um processo administrativo foi aberto contra o condomínio, que não teve o nome confirmado pela pasta, com estimativa para ser encerrado em até 30 dias. O valor exato da multa aplicada será definido neste período.

📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp

De acordo com Leonardo Almeida, supervisor geral de fiscalização ambiental da Semurb, as informações obtidas serão encaminhadas ao Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN).

“Os autos estão sendo concluídos. O condomínio terá direito à defesa no campo administrativo e, ao fim do processo, as informações serão entregues ao Ministério Público por se tratar de um crime ambiental”, explicou.

A Semurb autuou o edifício nesta quarta-feira (3), dando um prazo de 72 horas para que a irregularidade fosse solucionada. A autuação conta providências que devem ser tomadas nesse intervalo, como:

Remover ou tamponar a tubulação direcionada ao sistema de drenagem;

Efetuar adequações para infiltração de drenagem no próprio lote da edificação;

Destinar, de maneira adequada, os efluentes de esgotos produzidos para o sistema de coleta da Caern, entre outras medidas.