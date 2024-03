Mulheres são sócias em quase 30% das empresas abertas no Rio Grande do Norte

Quase 30% das empresas abertas no Rio Grande do Norte têm mulheres como sócias administradoras, segundo levantamento da Junta Comercial do Estado. Ainda segundo um boletim da instituição publicado nesta semana, 25,75% das empresas contam exclusivamente com sócias mulheres.

Os dados são da Base Estadual de Empresas – Siarco – administrado pela Junta, responsável pelo registro e legalização dos negócios no RN. O percentual total de empresas potiguares com mulheres no quadro societário é de 29,83%, o que representa 102.445 negócios.

Já as comandadas exclusivamente por mulheres chegam a um total de 88.451 CNPJs. As empresas abertas somente por homens ainda são a ampla maioria e correspondem 241.012 negócios ou 70,17% das empresas ativas.

“Espera-se que este boletim sirva como inspiração para uma maior presença feminina nos espaços de liderança na sociedade, além de ser útil na elaboração de políticas públicas que promovam a igualdade, a diversidade e a justiça social. Nesse sentido, o empreendedorismo emerge como uma ferramenta importante para promover a inclusão produtiva”, informou a Junta Comercial.

Segundo o documento, 90,27% das empresas com mulheres no quadro societário são classificadas como microempresas.

As microempreendedoras individuais, que faturam até R$ 81 mil por ano somam 58.126 CNPJs. Já as microempresas com sócias mulheres, que faturam até R$ 360 mil por ano, são 34.346. Quando se trata de empresas de pequeno porte (até R$ 4,8 milhões por ano), o número cai para 4.787. De médio e grande porte, são 5.186.