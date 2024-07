Mulheres são detidas sob suspeitas de enviar mensagens para criminosos dentro de presídios do RN

Duas mulheres, de 24 e 35 anos, foram detidas em Parnamirim, na região metropolitana de Natal, sob a suspeita de fazer parte de uma organização criminosa. Segundo a Polícia Civil, elas mantêm relacionamentos com detentos e tinham a responsabilidade de transmitir mensagens com teor criminoso dentro do sistema prisional. As detenções ocorreram na tarde d terça-feira (16).

A ação foi realizada por agentes da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR/Natal) no âmbito da “Operação Eros”. Durante as diligências, os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão, todos emitidos pela Unidade de Delitos de Organizações Criminosas (UJUDOCrim) da Comarca de Natal. A investigação inicial contou com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Após as diligências, as suspeitas foram levadas à delegacia para os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhadas ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. O nome “Operação Eros” faz alusão ao Deus do amor na mitologia grega.