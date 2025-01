Mulheres são autoras de 8 das 12 redações com nota máxima. Confira o perfil de quem obteve nota mil

Agência Gov

Ao todo, 12 participantes alcançaram a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 13 de janeiro, pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As redações com nota mil foram registradas nas seguintes cidades: Araçatuba (SP), Baraúna (RN), Belo Horizonte (MG), Belo Jardim (PE), Brasília (DF), Goiânia (GO), Jaguaribe (CE), Maceió (AL), Niterói (RJ), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA) e Virginópolis (MG).

Entre os 12 estudantes que obtiveram a nota máxima, a maioria é mulher, com oito redações alcançando os mil pontos. Além disso, um dos participantes é da rede pública.

A média da redação deste ano foi de 660 pontos, representando um aumento em relação à média registrada em 2023 (645 pontos).

No total, 4.483 participantes da rede pública atingiram notas entre 950 e 980 na redação e 215 alcançaram pontuações entre 980 e mil.

As vistas pedagógicas das redações serão publicadas na Página do Participante em março de 2025.