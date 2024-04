Mulheres recebem 19,4% a menos que os homens, diz governo… Leia mais no texto original: (https://www.poder360.com.br/poder-empreendedor/mulheres-recebem-194-a-menos-que-os-homens-diz-governo/) © 2024 Todos os direitos são reservados ao Poder360, conforme a Lei nº 9.610/98. A publicação, redistribuição, transmissão e reescrita sem autorização prévia são proibidas.

Diane Bikel

Poder 360

No Brasil, as mulheres ganham 19,4% a menos do que os homens, mostra o 1º Relatório de Igualdade Salarial do Ministério do Trabalho e Emprego divulgado nesta 2ª feira (25.mar.20224). A remuneração média das mulheres é de R$ 3.904,34 por mês, 12,7% menor do que a média dos brasileiros (R$ 4.472,00). Os homens, por outro lado, recebem mais do que a média do país (R$ 4.846,39). De acordo com o órgão, essa diferença salarial também varia de acordo com o grupo ocupacional. Em cargos de dirigentes e gerentes a diferença aumenta, conforme o relatório…

