Mulheres potiguares recebem prêmio de Empreendedorismo Feminino

Nessa terça-feira, 8 de março, quando foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, empreendedoras potiguares receberam o Prêmio BNB Empreendedorismo Feminino. A premiação foi destinada às clientes do banco que demonstraram êxito em seus negócios com apoio da instituição financeira.

Em 10 estados do país, onde a premiação ocorreu de forma simultânea, 52 mulheres receberam o prêmio. As agraciadas são empreendedoras que apresentaram sucesso em suas atividades com apoio dos programas Crediamigo, Agroamigo e Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Entre os critérios, estão a adoção de ações inovadoras, uso de tecnologia, práticas socioambientais e engajamento feminino. O BNB divulgou ainda mudanças na linha específica para o público feminino. O Crediamigo Delas elevou de R$ 5 mil para R$ 12 mil o limite na oferta crédito nas modalidades individual e solidário.

A linha oferece vantagens como o prazo de até 24 meses, bônus de 15% nos juros de cada parcela paga em dia e até 90 dias para começar a pagar. As mulheres empreendedoras que foram premiadas pelo BNB são dos municípios de Santo Antônio, Parelhas, Currais Novos, Apodi e Umarizal.