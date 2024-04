Mulher morre e quatro pessoas ficam feridas após colisão entre caminhonete e carro na RN-013

Colisão aconteceu entre Mossoró e Tibau na noite desta sexta-feira (19). As quatro pessoas feridas – entre elas uma criança de 8 anos – foram levadas para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Por g1 RN e Inter TV Costa Branca

20/04/2024 09h54 Atualizado há 8 horas

Acidente na RN-013 no Oeste do Rio Grande do Norte — Foto: Redes Sociais

Acidente na RN-013 no Oeste do Rio Grande do Norte — Foto: Redes Sociais

Uma mulher morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma caminhonete e um carro na noite desta sexta-feira (19) na RN-013, entre os municípios de Mossoró e Tibau . A vítima fatal foi identificada como Ana Cleide Pereira Medeiros, de 44 anos de idade, que foi arremessada do carro com a colisão e morreu na hora.

O acidente aconteceu por volta das 20h em um trecho próximo à comunidade Jurema. De acordo com o Comando de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE), uma caminhonete bateu na traseira de outro veículo – do tipo Fiat Uno, onde estava a vítima fatal.

Após a colisão, os dois veículos capotaram e caíram em uma área de vegetação às margens da rodovia.

Os condutores dos dois veículos ficaram presos às ferragens, segundo o CPRE, e foram retirados por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na caminhonete, estava apenas o motorista. Já no outro carro, estavam, além do motorista, uma mulher, a filha dela – uma criança de 8 anos de idade -, e Ana Cleide.

Um carro que passava pela rodovia levou a mulher e a criança para um hospital da região antes mesmo da chegada do Samu. Já Ana Cleide morreu no local.

Segundo o CPRE, Ana Cleide era natural de Mossoró e morava no Sítio Gangorra, na zona rural de Tibau. O corpo dela foi levado para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) de Mossoró.

Os quatro feridos no acidente foram levados para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. De acordo com a unidade, um dos motoristas e a mulher foram liberados na manhã deste sábado (20) após atendimento. Já a criança e o outro motorista permanecem em observação no hospital.