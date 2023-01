Mulher morre após ser atingida com tiro nas costas em Mossoró

Câmeras de segurança mostraram um crime que aconteceu na noite de quarta-feira (11) em Mossoró, no Oeste potiguar. Uma mulher foi atingida por um tiro nas costas e acabou morrendo.

O caso aconteceu na calçada de uma casa no bairro Bom Jardim. As imagens mostram uma dupla de moto se aproximando de três pessoas sentadas no local. O homem na garupa sacou uma arma e disparou contra as vítimas. Uma delas foi atingida.

Danielle Paula, de 37 anos, foi baleada nas costas. A polícia ainda não confirmou a motivação do crime, mas suspeita que houve uma tentativa de assalto. Os investigadores ainda tentam apurar porque os criminosos atiraram sem levar nada das vítimas.

A vítima morava perto do local onde o crime aconteceu e deixa dois filhos. Na manhã desta quinta-feira (12), ninguém da região quis falar sobre o assunto.

A moto usada no crime foi localizada e apreendida pela polícia. Segundo o delegado, pelo menos um suspeito já foi identificado e reconhecido inclusive por familiares.

