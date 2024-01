Mulher morre após cair de falésia em quadriciclo na praia de Pipa

Uma mulher morreu após cair com um quadriciclo na tarde desta quarta-feira (17) de cima de uma falésia na praia de Pipa, no município de Tibau do Sul, litoral do Rio Grande do Norte. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar.

De acordo com os militares, uma outra mulher, de 29 anos, também estava no veículo quando ele despencou, por volta das 16h40. Ela foi levada no helicóptero da Secretaria Estadual de Segurança Pública para o Pronto-socorro Clóvis Sarinho, em Natal, e estava consciente quando chegou, segundo informou a unidade. O estado de saúde não foi informado.

De acordo com a Polícia Militar, as duas mulheres envolvidas no acidente são turistas. A vítima fatal não havia sido identificada pela PM e nem pelo Corpo de Bombeiros até a atualização mais recente desta matéria.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foi acionado para fazer a perícia no local e realizar a necrópsia do corpo para auxiliar na investigação do caso.