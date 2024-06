Mulher é presa por furtar joias em Natal

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Natal (DEFUR/Natal) prenderam, neste sábado (08), uma mulher, de 28 anos, suspeita de furtar joias em um estabelecimento comercial localizado no bairro Alecrim, Zona Leste de Natal, na tarde de ontem (07). A prisão aconteceu no bairro Pajuçara, Zona Norte de Natal.

Após o registro do crime, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, através da DEFUR, realizou diligências ininterruptas desde o momento do crime e conseguiu realizar a captura da autora na manhã de hoje. Ela é investigada por série de furtos e responde a processos pelo mesmo delito.

Durante a prisão, a mulher danificou a cela da delegacia e desacatou os policiais. Ela foi autuada por furto, dano qualificado e desacato.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.